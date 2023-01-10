Özikizler Künefe'den ihracat hamlesi: Hedef 3 milyon euro

Türkiye son yıllarda ABD, Almanya, İsviçre, Belçika, Fransa, Avustralya ve Orta Doğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına tatlı ihracatı gerçekleştiriyor. Farklı coğrafyalarda sofraları süsleyen ihracat getirisi her yıl katlanarak artarken, ihracatın en büyük kalemini lezzeti ülke sınırlarını çoktan aşan milli tatlımız Gaziantep baklavası oluşturuyor. Gastronominin gözde şehri Gaziantep'in köklü markalarından Özikizler Künefe de Türkiye'nin tatlı ihracatına katkı sunmaya hazırlanıyor.

MİLLİ LEZZETLER DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA ULAŞACAK

Türkiye genelinde 10 şubesi bulunan markanın ikinci kuşak yöneticileri Hasan, Hüseyin ve Zülfikar Durmaz kardeşler, önümüzdeki 2 yıl içerisinde yıllık 3 milyon euro hedefiyle iharacat kararı aldıklarını açıkladı: "Özikizler Künefe olarak büyüme stratejimiz arasına ihracatı da aldık. Amerika'daki ilk adresimizi önümüzdeki günlerde Michigan'da hizmete açacağız. Kanada'da da master franchise yoluyla 8 şube açmak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Sonraki hedefimiz ise kuracağımız tesisle başta baklava olmak üzere milli tatlılarımızı dünyanın dört bir yanına ihrac etmek. 2 yıl içerisinde tatlı ihracatına 3 milyon euro'luk katkı sunmayı hedefliyoruz."

BAKLAVA ÜRETİMİNDE HEDEF GÜNLÜK 2 TONA ULAŞMAK

Hijyen sertifikalı, lezzet garantili ürünleri, yarım asırlık geçmişiyle 100'ü aşkın noktaya ürünlerini ulaştıran Özikizler Künefe, ihracat kapsamında kapasite artırımı için de çalışmalarını sürdürüyor. 500 metrekarelik bir üretim tesisi kurmak için hazırlıklarının devam ettiğini belirten Durmaz Ailesi, hazırlık sürecine dair detaylar da paylaştı: "Günlük ortalama 400 kilogram olan baklava üretimimizi 1.5-2 tona çıkarmayı planlıyoruz. Fizibilite çalışmalarımızı önemli ölçüde tamamladık. Çalışan sayımızı da buna paralel olarak artıracağız. Hedefimiz mevcut nitelikli çalışan sayımızı ikiye katlamak. Kaliteden ve lezzetten ödün vermeden, ülke ekonomisine ve tanıtımına katkı sunacak olmanın motivasyonuyla çalışıyoruz."