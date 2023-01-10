VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milli Muharip Uçak hangardan çıkmaya hazırlanıyor
Togg'dan dünyada ilk: dijital cüzdan
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem!
Bahçeli'den CHP'ye bayrak tepkisi: Yalnızca skandal değil, suçtur
Sanayi üretim rakamları açıklandı
Tüzel kişilere, dövizden TL mevduata geçişte sağlanacak destek için tarih kapsamı genişletildi
Özikizler Künefe'den ihracat hamlesi: Hedef 3 milyon euro
Bakan Soylu, Murat Çiçek ile Yüz Yüze'nin bu haftaki konuğu olacak
İşsizlik rakamları açıklandı
Brent petrolün varil fiyatı 79,42 dolar
Denizli'de servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
Küresel piyasalar Powell'ın konuşması öncesi karışık seyrediyor
BM, 2021'de her 4,4 saniyede bir çocuk veya gencin hayatını kaybettiğini açıkladı
Bakan Soylu: Uşak'ta Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 120 şüpheli gözaltına alındı
FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması soruşturmasında 16 gözaltı kararı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Müjdeler yılı olacak! Yalanlara fırtına darbesi
İkinci el otomobil alacaklar dikkat!
Biden'ın eski kişisel ofisinde 'gizli belgeler' bulundu
Çağın en önemli sağlık sorunu: Obezite
Bugün burçları neler bekliyor? 10 Ocak 2023 Salı günlük burç yorumları
Soğuk havalar kalp krizi riskini artırıyor
Anne yoksunluğu, otizme dönüşebilir!
Gebelik diyabeti mutlaka tedavi edilmeli
10 Ocak 2023 Salı 10:21:00 - Güncelleme:10 Ocak 2023 Salı 10:21:00

Özikizler Künefe'den ihracat hamlesi: Hedef 3 milyon euro

ABONE OL

Gaziantep'in ünlü ülke sınırlarını aşan markalarından Özikizler Künefe'den ihracat hamlesi. Türkiye genelinde 10 şubesi bulunan, ABD ve Kanada'da şube açmaya hazırlanan marka, 2 yıl içerisinde yıllık 3 milyon euro hedefiyle ihracat yapma kararı aldıklarını duyurdu.

Türkiye son yıllarda ABD, Almanya, İsviçre, Belçika, Fransa, Avustralya ve Orta Doğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına tatlı ihracatı gerçekleştiriyor. Farklı coğrafyalarda sofraları süsleyen ihracat getirisi her yıl katlanarak artarken, ihracatın en büyük kalemini lezzeti ülke sınırlarını çoktan aşan milli tatlımız Gaziantep baklavası oluşturuyor. Gastronominin gözde şehri Gaziantep'in köklü markalarından Özikizler Künefe de Türkiye'nin tatlı ihracatına katkı sunmaya hazırlanıyor.

MİLLİ LEZZETLER DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA ULAŞACAK

Türkiye genelinde 10 şubesi bulunan markanın ikinci kuşak yöneticileri Hasan, Hüseyin ve Zülfikar Durmaz kardeşler, önümüzdeki 2 yıl içerisinde yıllık 3 milyon euro hedefiyle iharacat kararı aldıklarını açıkladı: "Özikizler Künefe olarak büyüme stratejimiz arasına ihracatı da aldık. Amerika'daki ilk adresimizi önümüzdeki günlerde Michigan'da hizmete açacağız. Kanada'da da master franchise yoluyla 8 şube açmak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Sonraki hedefimiz ise kuracağımız tesisle başta baklava olmak üzere milli tatlılarımızı dünyanın dört bir yanına ihrac etmek. 2 yıl içerisinde tatlı ihracatına 3 milyon euro'luk katkı sunmayı hedefliyoruz."

BAKLAVA ÜRETİMİNDE HEDEF GÜNLÜK 2 TONA ULAŞMAK

Hijyen sertifikalı, lezzet garantili ürünleri, yarım asırlık geçmişiyle 100'ü aşkın noktaya ürünlerini ulaştıran Özikizler Künefe, ihracat kapsamında kapasite artırımı için de çalışmalarını sürdürüyor. 500 metrekarelik bir üretim tesisi kurmak için hazırlıklarının devam ettiğini belirten Durmaz Ailesi, hazırlık sürecine dair detaylar da paylaştı: "Günlük ortalama 400 kilogram olan baklava üretimimizi 1.5-2 tona çıkarmayı planlıyoruz. Fizibilite çalışmalarımızı önemli ölçüde tamamladık. Çalışan sayımızı da buna paralel olarak artıracağız. Hedefimiz mevcut nitelikli çalışan sayımızı ikiye katlamak. Kaliteden ve lezzetten ödün vermeden, ülke ekonomisine ve tanıtımına katkı sunacak olmanın motivasyonuyla çalışıyoruz."

Etiketler : gaziantep özikizler künefe ihracat
Yeni yıla yeni şarkı

Yeni yıla yeni şarkı
Dijital buluşma

Dijital buluşma
Hassas bir dönemdeyiz!

Hassas bir dönemdeyiz!
Baba özlemi dinmiyor

Baba özlemi dinmiyor
Tabletler yoktu hayaller vardı

Tabletler yoktu hayaller vardı
Hollywood filminde ben de varım!

Hollywood filminde ben de varım!
Enerjik Keremcem

Enerjik Keremcem
Evliliğe adım attı

Evliliğe adım attı
Sadece zayıflamadı, estetik de yaptırdı

Sadece zayıflamadı, estetik de yaptırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX