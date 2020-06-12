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12 Haziran 2020 Cuma 18:47:00 - Güncelleme:12 Haziran 2020 Cuma 18:47:00

Özge, yürümeyi öğrendiği düzenekle koşu antrenmanına başladı

Kaynak: DHA

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Antalya'da 6,5 aylık dünyaya gelip, 13 günlükken sol bacağı kesilen kızı Özge'ye (6) yürüyebilmesi için evinin tavanında 150 TL maliyetle kurduğu düzenekle yürümeyi öğreten Ali İhsan Yıldırım (41), şimdi aynı düzenekle çocuğunun koşabilmesi için antrenman yaptırmaya başladı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan, alüminyum doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım ve eşi İlknur Yıldırım'ın (37) Özge isimli kızları, 1 Ocak 2013'te 6,5 aylık olarak dünyaya geldi. İddiaya göre, özel hastanede kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle sol bacağını diz kapağından kaybeden Özge, babasının evin tavanına 150 TL harcayarak kurduğu düzenekle yürümeye başladı. DHA'nın gündeme getirdiği Özge için yürüme protezi yapıldı. Kullandığı protezden daha gelişmiş özelliklere sahip proteziyle alıştırma yürüyüşleri yapan Özge, tek başına yürüyüp merdivenleri de çıkabilir hale geldi. Makara sistemiyle evde yürümeye çalışırken gündeme gelen Özge, şimdi koşabilmesi için babasının geliştirdiği tavan düzeneği ile antrenmanlara başladı.

'HEDEFİMİZ, ARKADAŞLARI GİBİ KOŞMASINI SAĞLAMAK'

Yaklaşık 3 yıl önce evin tavanına yerleştirdiği düzenek ile Özge'nin yürümeyi öğrendiğini belirten Ali İhsan Yıldırım, “Pandemi sürecinden dolayı Özge bir süre dışarı çıkamadı. Bunun için de Özge'nin hareketlerinde kısıtlama oldu. Şimdi yeniden yürüyebilmesi ve hatta koşabilmesi için çalışmalara başladık. Hedefimiz, yürüyüş ve koşu protezi ile Özge'nin okul arkadaşları gibi koşmasını sağlamak" dedi.

Özge'nin yürümeyi öğrendiği düzeneği çok sevdiğini belirten Yıldırım, “Koşmasını sağlamak için özellikle bu düzeneği kullanıyorum. Çünkü düzenekten önce sürekli düşüyordu ancak bu sistem onu düşürmediği için güven veriyordu. Dışarıda da uzun yürüyüşler yaptırıyoruz. İnşallah yürümeyi nasıl öğrettiysem koşmayı da öğreteceğim" diye konuştu.

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