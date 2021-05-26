Özel öğrenciler için toprağa dokunuş

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26 Mayıs 2021 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2021 Çarşamba 18:00:00

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Düzce'de otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda görevli 72 öğretmen salgın sürecini değerlendirmek için harekete geçti.

Düzce'de otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda görevli 72 öğretmen salgın sürecini değerlendirmek için harekete geçti. Okulun arka kısmında bulunan alana sera kuran öğretmenler, burada domates, biber, salatalık, çilek yetiştirmeye başladı. Öğretmenler, ürünlerin satışından elde ettikleri gelirle okulun eksiklerinin giderilmesine katkıda bulunuyor. Aynı zamanda çocukların doğa sevgisiyle büyümesini sağlıyor.

Etiketler : Özel öğrenciler Düzce Milli Eğitim Bakanlığı
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