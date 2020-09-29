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29 Eylül 2020 Salı 14:31:00 - Güncelleme:29 Eylül 2020 Salı 14:33:00

Özel hastane önünde büyük skandal! Vatandaş can çekişti, hastane personeli müdahale etmedi

Kaynak: İHA

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Özel bir hastane önünde fenalaşan vatandaş can çekişirken hastane personelinin müdahale etmemesi büyük tepkilere neden oldu. İnsanlık ölmüş dedirten olay Kocaeli Gebze'de yaşandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli Gebze'de özel hastanenin önünde fenalaşarak yere yığılan vatandaş can çekişerek hayatını kaybetti. Hastane personelinin ölen vatandaşa müdahale etmemesi tepkilere yol açarken, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hastaneye soruşturma başlatıldı.

İHA'da yer alan habere göre, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir özel hastane önünde fenalaşarak yere yığılan vatandaş dakikalarca can çekişerek hayatını kaybetti. Personelinin ölen vatandaşa müdahale etmemesi ile tepkilere neden olan hastane ile ilgili Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’nde bulunan Özel Merkez Hastanesinin önünde meydana geldi.

Sebahattin Duru (60) isimli vatandaş fenalaşarak bir anda yere yığıldı. Duru’nun fenalaştığını gören vatandaşlar hastane personeline bağırarak yardım istedi. Hastane personeli ise Duru’nun hastanede olmadığı için müdahale edemeyeceklerini söyledi.

Vatandaşlar daha sonra cep telefonları ile bir yandan o anları görüntülerken, diğer yandan da 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen Duru kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Duru’nun cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili Duru’nun yakınlarının suç duyurusunda bulunacağı öğrenilirken, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi incelemelerinde Duru’nun kalp krizi sebebiyle ile hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşanan olayın gündeme gelmesinin ardından Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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