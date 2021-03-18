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18 Mart 2021 Perşembe 20:00:00 - Güncelleme:18 Mart 2021 Perşembe 20:00:00

Özel çocuklara özel harekat!

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'Dünya Down Sendromu Günü' öncesi Adana Emniyeti down sendromlu çocuklara sürpriz ziyaret yaptı. Üniforma giyip, polis kimliği alan özel çocuklar finalde polis abileriyle birlikte mangal başına geçti.

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü yaklaşırken, Adana Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, down sendromlu çocuklarla buluştu. Özel eğitim kursları ve rehabilitasyon merkezlerini ziyaret eden toplum destekli polisler, çocuklara üniforma ve polis kimliği dağıttı.

BİRLİKTE ADANA KEBABI PİŞİRDİLER

Polisleri gören özel çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Çocuklarla oyun oynayan polisler, onları polis aracına ve motosikletine bindirdi. Motosikletlerin üzerinde hatıra fotoğrafı çektiren özel çocuklar, etkinliğin sonunda emniyet mensuplarıyla mangal başına geçerek Adana kebabı pişirdi.

Etiketler : özel çocuklar down sendromu polis
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