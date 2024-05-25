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Özel bireylere adanan bir hayat

Özel bireylere adanan bir hayat

Elazığ'da yaşayan Kamile Atalay, eşi Ürfi Atalay bedensel engelli olunca eşinin kurduğu vakfın sorumluluğunu üstlendi, hayatını özel bireylere adadı.

Elazığ'da yaşayan Kamile Atalay, yıllarını engelliler için mücadeleyle geçiren eşi Ürfi Atalay bedensel engelli olunca eşinin kurduğu vakfın sorumluluğunu üstlendi, hayatını özel bireylere adadı. Biri zihinsel engelli 3 çocuk annesi Atalay, bir yandan eşi, diğer yandan vakıftan hizmet alan onlarca özel bireyle yakından ilgileniyor.