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25 Mayıs 2024 Cumartesi 07:22:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2024 Cumartesi 07:22:00

Özel bireylere adanan bir hayat

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Elazığ'da yaşayan Kamile Atalay, eşi Ürfi Atalay bedensel engelli olunca eşinin kurduğu vakfın sorumluluğunu üstlendi, hayatını özel bireylere adadı.

Elazığ'da yaşayan Kamile Atalay, yıllarını engelliler için mücadeleyle geçiren eşi Ürfi Atalay bedensel engelli olunca eşinin kurduğu vakfın sorumluluğunu üstlendi, hayatını özel bireylere adadı. Biri zihinsel engelli 3 çocuk annesi Atalay, bir yandan eşi, diğer yandan vakıftan hizmet alan onlarca özel bireyle yakından ilgileniyor.
Etiketler : elazığ özel birey engelli
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