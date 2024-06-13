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13 Haziran 2024 Perşembe 21:36:00 - Güncelleme:13 Haziran 2024 Perşembe 21:36:00

Özel bir mezuniyet

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Kırklareli'nde 4 kişilik sınıfın tek mezunu otizmli öğrenci Çınar için tören düzenledi.

En sevdiği şarkıların çalındığı etkinlik sonunda kep atan Çınar ailesi ve arkadaşlarına mutluluk gözyaşı akıttırdı.

ÖĞRETMENLER HAZIRLADI

Kırklareli Doğan Işıkalp İlkokulu öğretmenleri, 4 kişilik sınıfın tek mezunu olan 12 yaşındaki Çınar Aydoğan için tören düzenlemeye karar verdi. Öğretmenler tarafından okulun bahçesindeki ağaçlar balonlarla süslendi, platform oluşturuldu. Törende otizmli öğrenciye mezuniyet cübbesi giydirildi.

SES SANATÇISI EŞLİK ETTİ

Programda Çınar Aydoğan'a kağıt üzerine boya ile el baskı yaptırıldı. Ardından halk oyunları ekibi gösteri sundu, yerel sanatçı Barış Gülhane tarafından Aydoğan'ın sevdiği şarkılar seslendirildi. Daha sonra Çınar, kep atarak mezuniyet heyecanı yaşadı. Hediyelerle de sevinç yaşayan Çınar görenleri ağlattı.

Etiketler : Kırklareli Çınar Aydoğan Mezuniyet
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