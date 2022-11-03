Ozan Argat: Türkiye denizcilikte sınıf atladı

İmza attığı projeler ve ortaklıklarla Türkiye denizcilik sektörünün gelişimine katkı sunan Argat Motor Yat'ın sahibi Ozan Argat sektörü değerlendirdi. Türkiye'nin denizcilikte hak ettiği yere geldiğini ve bu alanda sınıf atladığını belirten başarılı iş insanı, "Türkiye son yıllarda denizcilik alanında hükümetin de desteğiyle inanılmaz adımlar attı. Hak ettiği konuma geldi diyebiliriz. Tersanelerimiz, nitelikli iş gücümüz, üç tarafımızın denizlerle kaplı olması zaten bunu gerektiriyordu" diye konuştu.

SAVUNMA SANAYİ GURURUMUZ OLDU

Türkiye'nin sadece ticari alanda değil, savunma sanayisi alanında da büyük başarı sağladığına dikkat çeken Ozan Argat, her iki tarafın da birbirini desteklediğini belirtti: "Gururumuz olan inanılmaz savaş gemileri üretiyoruz. Denizaltı projeleri tüm hızıyla devam ediyor. TCG Anadolu ile uçak gemisi üretebilen birkaç ülkeden biri olduk. Savunma ve ticari alanda yaşanan gelişmeler sektörü yukarı yaşıyor. Bu iki alan birbirleri için adeta katalizör görevi görüyor."

DENİZCİLİK HAYATI KOLAYLAŞTIRIYOR

Galataport İstanbul projesine de değinen Ozan Argat, "İstanbul için çok önemli bir hamle oldu. Çok da güzel projelendirildi. Dünyada da örnek gösterilen bir proje" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Deniz, Türkiye için çok önemli bir sektör. Denizi ne kadar fazla kullanmaya başlarsak hayatımızdaki kolaylığın o kadar çok artacağını düşünüyorum. Üretim tarafında olmak istediğimiz yerdeyiz. Bundan sonrası için hedef, denizcilik ruhunu topluma aşılamak olmalı."