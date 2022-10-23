Oyuncu olmak isterken dolandırıldılar

BİR KERE KAYIT OLDUN, YANDIN

Sinema ve film sektörünün büyümesi, oyuncuların yüksek miktarda paralar kazanıyor olması oyuncu olmak isteyenlerin sayısını artırdı. Özellikle yeni nesil oyuncu olabilmek için ajanslara kayıt yaptırıyor bir dizi ya da reklam filmiyle tanınır olabilmeyi hayal ediyor. Fakat dolandırıcılar bu sektöre de el attı. Sahte ajans ve sahte web sitesi kuran kötü niyetli kişilerin, dizi ve filmlerde oyuncu olmak isteyenlerden kayıt ücreti adı altında para aldığı, bu paraları başka hesaplara aktardıkları, dolandırıldığını anlayanları sistemden çıkarmak için daha fazla para istedikleri tespit edildi.

POLİSTEN 'DİKKATLİ OLUN' UYARISI



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 'www.ajansnora.com' adlı sahte web sitesi kurarak dizi ve filmlerde oyuncu olmak isteyenleri dolandıran şüpheliler hakkında, ihbar üzerine inceleme başlattı.

İstanbul, Eskişehir ve Mardin'de 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler, 'Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Bilişim Sistemlerini Kullanarak İşlemek' suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken polis vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.