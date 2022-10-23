VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan Diyarbakır'da gençlerle buluştu
Adım adım TOGG'a doğru... Geri sayım başladı
Mersinliler güneşli havayı fırsat bilip Ekim'de denize akın etti
İngiltere'de Rishi Sunak adaylığını resmen açıkladı
Rusya'da savaş uçağı yerleşim bölgesine düştü
Bakan Dönmez'den altın açıklaması: Toplam 1890 ton rezerve ulaşıldı
Başkan Erdoğan'dan Demirtaş'a sert tepki: Bu zatın Kürtlükle alakası var mı?
AB üyesinden Avrupa Birliği'ne rest: Yeni yaptırımlara izin vermeyeceğiz
İsrail Savunma Bakanı, Türkiye öncesi Yunanistan ziyaretini iptal etti
Rıdvan Dilmen'den geceye damga vuran yorum: 'Aynı Aykut Kocaman gibi'
80 yıl sonra bir ilk! ''Bağıran Kartallar'' konuşlandı: Savaşmaya hazır
Trabzonspor'dan rekor istatistik! Seri 30 maça çıktı
Türk savunma sanayisini takibe aldılar: Silah satın almamıza rağmen Türkiye'nin gerisindeyiz
Karadeniz'de mayın mesaisi... Karakol gemileri, helikopter ve İHA'lar devreye sokuldu!
Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması: Yakında davet edeceğiz
Bakan Nebati müjdeyi verdi... Esnafa Kredi Destek Paketi yürürlükte
Yüzyıllardır yapılan en büyük yanlış! Çay demlemede altın değerinde yöntem...
Suriye'de terör örgütüne nokta operasyon... El-Bab'da yakalanan 9 DEAŞ'lı terörist tutuklandı
ABD Başkanı Biden'ın o görüntüleri şaşırttı... Sunucu ne yapacağını şaşırdı
MSB duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz...
Yargıtay'dan emsal karar! "Para alan da, veren de suçlu"
Türkiye bir ilki başardı! Dijital birliğin "ağır abisi" Kapgan...
Kılıçdaroğlu'nun 'fabrika' yalanını vatandaş çürüttü!
Mehmet Ali Çelebi'nin annesi: Milli cepheye geçti, gurur duydum
23 Ekim 2022 Pazar 19:30:00 - Güncelleme:23 Ekim 2022 Pazar 19:30:00

Oyuncu olmak isterken dolandırıldılar

Kaynak: DHA

ABONE OL

Şöhret olmak isteyenler sahte ajans ve sahte web sitelerinin ağına düşüyor. Oyunculuk hayali kuranlardan kayıt ücreti adı altında para alan, dolandırıldığını anlayanları sistemden çıkarmak için daha fazla para talep eden çetelerden biri çökertildi.

BİR KERE KAYIT OLDUN, YANDIN

Sinema ve film sektörünün büyümesi, oyuncuların yüksek miktarda paralar kazanıyor olması oyuncu olmak isteyenlerin sayısını artırdı. Özellikle yeni nesil oyuncu olabilmek için ajanslara kayıt yaptırıyor bir dizi ya da reklam filmiyle tanınır olabilmeyi hayal ediyor. Fakat dolandırıcılar bu sektöre de el attı. Sahte ajans ve sahte web sitesi kuran kötü niyetli kişilerin, dizi ve filmlerde oyuncu olmak isteyenlerden kayıt ücreti adı altında para aldığı, bu paraları başka hesaplara aktardıkları, dolandırıldığını anlayanları sistemden çıkarmak için daha fazla para istedikleri tespit edildi.

POLİSTEN 'DİKKATLİ OLUN' UYARISI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 'www.ajansnora.com' adlı sahte web sitesi kurarak dizi ve filmlerde oyuncu olmak isteyenleri dolandıran şüpheliler hakkında, ihbar üzerine inceleme başlattı.

İstanbul, Eskişehir ve Mardin'de 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler, 'Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Bilişim Sistemlerini Kullanarak İşlemek' suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken polis vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Etiketler : şöhret oyuncu sahte ajans sahte web sitesi dolandırıcılık
Hülya soruları kaçırdı

Hülya soruları kaçırdı
Küpesiz dışarı çıkmam

Küpesiz dışarı çıkmam
Tiyatro sahnesinin ‘Muhteşem İkili'si

Tiyatro sahnesinin ‘Muhteşem İkili'si
Miniklerin gözünden sanat

Miniklerin gözünden sanat
Fotoşopla uzadı

Fotoşopla uzadı
Saçlar eşine emanet

Saçlar eşine emanet
Kırmızı imaj

Kırmızı imaj
İkinci sezon için sette

İkinci sezon için sette
Aylık gelirim 30 bin TL

Aylık gelirim 30 bin TL

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX