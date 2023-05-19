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19 Mayıs 2023 Cuma 13:46:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 13:46:00

Oyuncaklı kütüphane

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Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi 5 bin kitap ve 700 oyuncakla hizmete açıldı.

Bursa Yıldırım'da sıra dışı bir kütüphane açıldı. Barış Manço Kültür Merkezi bünyesinde hizmet açılan ve 6-13 yaş arasındaki çocuklara hizmet verecek Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi'nin bünyesinde 5 bin kitabın yanı sıra 700 oyuncak bulunuyor.

Çocukların kitapla buluşmanın yanı sıra oyunlar oynayabileceği, atölye çalışmalarına katılabileceği kütüphanenin çocukların buluşma yeri olacağını aktaran yetkililer, ayrıca burada isteyen çocuklara ödünç oyuncak hizmetinin olacağını söyledi.

Etiketler : mimar sinan çocuk kütüphanesi kitap oyuncak bursa
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