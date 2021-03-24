Oyuncak tamir seferberliği

Yalova'da evlerindeki kırık veya kullanım dışı oyuncakları bağışlamak isteyen çocuklar, aileleri aracılığıyla "Sıfır Atık Projesi" birimine ulaşıyor. Motorlu araç kullanmayan kampanyada görevli ekip, bisikletleriyle giderek oyuncakları alıyor. Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde toplanan oyuncaklardan tamiri gerekenler, gönüllüler tarafından onarılarak çocuklara hediye ediliyor.

