Oyuncak özlemi koleksiyon sahibi yaptı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Aksalur köyünde yaşayan 78 yaşındaki Mehmet Çalım, çocukluğundan kalan oyuncak hevesini, yıllardır oyuncak biriktirerek gideriyor, Evinin bahçesi ve odalarında yaptırdığı raflarda sergilediği objelere gözü gibi bakan Çalım, gününün büyük bölümünü oyuncakların bakım ve temizliğiyle geçiriyor.



Henüz 7 yaşındayken babasına ait büyükbaş hayvanları meraya götürmeye başladığını ve ailesine yardım edebilmek için çalıştığından oyuna vakit ayıramadığını kaydeden Çalım, işçi olarak gittiği Hollanda'da uğraşmaktan keyif aldığı malzeme ve oyuncakları biriktirme imkanı bulduğunu ifade etti.

Koleksiyonunda çeşitli ülkelere özgü müzik aletlerinden oyuncaklara kadar çok sayıda parçanın bulunduğunu aktaran Çalım, "Çocukluğumda kendi oyuncaklarımızı kendimiz yapardık. O zamandan içime bu oyuncak hevesi düşmüştü. Hollanda'da çalışırken oyuncak pazarları kurulurdu oradan topladım. Sahip olduklarımın yüzde 80'ini oradan getirdim. Ben bunlara çocuk gözüyle bakıp zevk alıyorum." dedi.

Kimi zaman hoşuna giden bir oyuncak veya objeye verdiği ücret kadar tamirat parası da ödediğini dile getiren Çalım, hayatının sonuna kadar çocukluk tutkusu eşyalarla bir arada olmak istediğini söyledi. Keyif aldığı için koleksiyonuna yeni parçalar eklemeye devam ettiğini anlatan Çalım, şöyle konuştu:

"Bunlara bakmaktan zevk alıyorum. 30 yıldır birike birike bu kadar oldu. Her sabah baktığımda aynı keyfi alıyorum. Birçok müzik aleti var ama nasıl çalındığını bilmiyorum. Üç tane de sazım var. Birini geçenlerde Nevşehir'den 250 liraya alıp 230 liraya tamir ettirdim, taktım duvara. 'Sen ölünce bunlar ne olacak?' diyorlar. Ben ölene kadar zevk alayım öldükten sonra kim ne yaparsa yapsın. Belediye başkanı 'bir göz yer vereyim, oraya taşı' derse kabul edebilirim ama parayla bir şey vermem. Bunlar, para kazanma maksatlı değil, zevk için. Bazen 'bu kadar parayı neden bunlara veriyorsun' diyenler de oluyor. İçimden ne geliyorsa onu yaparım."

Yaşının 80'e yaklaştığını, hala çevre köylere gidip farklı objeler aradığını belirten Çalım, sağlığı yerinde olduğu sürece arayışını devam ettireceğini anlattı.