VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ithal ediyordu, yerli olarak üretildi! Bakan Varank: Gördüğümde çok etkilendim
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
"Kılıçdaroğlu'nu görünce televizyonu kapatıyorum"
İngiltere'den rakiplerimizi kızdıracak karar
Selçuk Bayraktar'dan 'uçan otomobil' açıklaması!
Resmen gövde gösterisi yaptılar
Kritik bölgede omuz omuza!
Taliban, Rusya'dan yardım istedi!
Komşu sınırı 'çelik'ten duvar!
Kıbrıs'ta en gerçekçi çözüm iki ayrı devlete dayalı
ABD'de sel... 10 kişi öldü, 31 kişi kayboldu
"Daha fazla Afgan alınmasına karşıyım"
Sosyal medyanın kahramanı oldu
357 Türk vatandaşını Afganistan'dan tahliye eden THY uçağı İstanbul'a ulaştı
Direnişten ilk zafer! Taliban'dan 3 bölgeyi geri aldılar
Biden tahliye için yardım istemeye hazırlanıyor
Kocaeli'de düğün zehir oldu: 28 kişi hastaneye kaldırıldı
Muğla'da vahşet: Para vermeyen annesini öldürdü
Jeanine Anez hapishanede intihar girişiminde bulundu
Konya'da feci kaza... 3 genç öldü
Hepsi vuruldu
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı
24 saatte orayı terk ederiz
"Namuzsuzların sınırı yoktur"
17 Ağustos 2021 Salı 16:30:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2021 Salı 16:30:00

Oyuncak özlemi koleksiyon sahibi yaptı

ABONE OL

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Aksalur köyünde yaşayan 78 yaşındaki Mehmet Çalım, çocukluğundan kalan oyuncak hevesini, yıllardır oyuncak biriktirerek gideriyor, Evinin bahçesi ve odalarında yaptırdığı raflarda sergilediği objelere gözü gibi bakan Çalım, gününün büyük bölümünü oyuncakların bakım ve temizliğiyle geçiriyor.

Henüz 7 yaşındayken babasına ait büyükbaş hayvanları meraya götürmeye başladığını ve ailesine yardım edebilmek için çalıştığından oyuna vakit ayıramadığını kaydeden Çalım, işçi olarak gittiği Hollanda'da uğraşmaktan keyif aldığı malzeme ve oyuncakları biriktirme imkanı bulduğunu ifade etti.

Koleksiyonunda çeşitli ülkelere özgü müzik aletlerinden oyuncaklara kadar çok sayıda parçanın bulunduğunu aktaran Çalım, "Çocukluğumda kendi oyuncaklarımızı kendimiz yapardık. O zamandan içime bu oyuncak hevesi düşmüştü. Hollanda'da çalışırken oyuncak pazarları kurulurdu oradan topladım. Sahip olduklarımın yüzde 80'ini oradan getirdim. Ben bunlara çocuk gözüyle bakıp zevk alıyorum." dedi.

Kimi zaman hoşuna giden bir oyuncak veya objeye verdiği ücret kadar tamirat parası da ödediğini dile getiren Çalım, hayatının sonuna kadar çocukluk tutkusu eşyalarla bir arada olmak istediğini söyledi. Keyif aldığı için koleksiyonuna yeni parçalar eklemeye devam ettiğini anlatan Çalım, şöyle konuştu:

"Bunlara bakmaktan zevk alıyorum. 30 yıldır birike birike bu kadar oldu. Her sabah baktığımda aynı keyfi alıyorum. Birçok müzik aleti var ama nasıl çalındığını bilmiyorum. Üç tane de sazım var. Birini geçenlerde Nevşehir'den 250 liraya alıp 230 liraya tamir ettirdim, taktım duvara. 'Sen ölünce bunlar ne olacak?' diyorlar. Ben ölene kadar zevk alayım öldükten sonra kim ne yaparsa yapsın. Belediye başkanı 'bir göz yer vereyim, oraya taşı' derse kabul edebilirim ama parayla bir şey vermem. Bunlar, para kazanma maksatlı değil, zevk için. Bazen 'bu kadar parayı neden bunlara veriyorsun' diyenler de oluyor. İçimden ne geliyorsa onu yaparım."

Yaşının 80'e yaklaştığını, hala çevre köylere gidip farklı objeler aradığını belirten Çalım, sağlığı yerinde olduğu sürece arayışını devam ettireceğini anlattı.

Etiketler : Nevşehir ÜRGÜP Mehmet Çalım OYUNCAK
Camdaki Kız için geri sayım

Camdaki Kız için geri sayım
‘Setlere zamanım yok'

‘Setlere zamanım yok'
Çukurova ekibi sette

Çukurova ekibi sette
Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi

Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi
İsabella ‘Gözyaşları'yla dönüyor

İsabella ‘Gözyaşları'yla dönüyor
Annesi yoğun bakıma kaldırıldı

Annesi yoğun bakıma kaldırıldı
3 Eylül'de dijitalde

3 Eylül'de dijitalde
Kıskançlık muhabbeti sıkmış

Kıskançlık muhabbeti sıkmış
Güzelliğinin sırrını paylaştı

Güzelliğinin sırrını paylaştı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER