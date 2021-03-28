Oyuncak müzesi gibi ev

Giyim tarzı, makyajı ve tavırlarıyla da oyuncak bebekleri andıran Lukic'in açtığı müze, oyuncak bebek seven herkesin beğenisini toplarken, bebeklerin yanı sıra asırlar öncesine dayanan oyuncak bebek tarihi de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Lukic, oyuncak bebeklerin tamirini de kendisinin yaptığını ve yüzlerce bebeğin tamir edilmeyi beklediğini belirterek, "200 yıl önceki bir oyuncak bebek günümüze oldukça kötü koşullarda ulaşıyor. Ya kolu olmuyor ya da saçları. Bir ressam olarak onları baştan oluşturuyorum" dedi. Lukic, oyuncak bebeklere "yeniden hayat verdiğini", müzede tarihi 200 yıla kadar uzanan oyuncak bebeklerin de bulunduğunu anlattı.

Eski Yugoslavya'da çocukların vazgeçilmez oyuncak markası olan "Biserka" bebeklerinin de müzede sergilendiğini aktaran Lukic, "Vintage" terimini daha çok 50 yıldan daha eski bebekler için kullandığını, ama müzede yakın geçmişe ait bebekler bulunduğunu da söyledi.

Yıllarca biriktirdiği oyuncak bebeklerin tarzını görünümüne de yansıtan Lukic, Avrupa'dan aldığı birçok oyuncak bebeğin de müzede sergilendiğini anlattı. Lukic, müzenin birkaç kısımdan oluştuğunu, hareketli olmaları, porselen ya da bezden yapılmaları veya üretildikleri ülkelere göre oyuncak bebekleri sınıflandırdığını ifade etti.

Müzenin tüm yaş gruplarına hitap ettiğini dile getiren Lukic, şunları kaydetti: "Bir süre Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşadım. Orada bir antika dükkanı işlettim. Takı, mobilya gibi birçok eşyanın restorasyonunu yaptım. 10 yıl kadar önce antika dükkanıma getirilen bir oyuncak bebek her şeyi değiştirdi. İlk kez o zaman 'vintage' dediğimiz eski oyuncak bebekle tanıştım. Sahibi bebeğin tamir edilmesini istedi. Benim için yeni bir deneyimdi. Devreye hayal gücüm girdi ve sonra oyuncak bebekleri çok sevdim."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle müze ziyaretlerinin kısıtlı olduğuna işaret eden Lukic, "İnsanlar ellerindeki oyuncak bebeklerin fotoğraflarını gönderiyor. Hangi yıla ait olduğunu tahmin etmemi istiyorlar. Müzeye ilgi inanılmaz." diye konuştu. Olga Lukic, müze bünyesinde her yıl farklı sergiler açtığını da sözlerine ekledi.