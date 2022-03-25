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25 Mart 2022 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:25 Mart 2022 Cuma 15:30:00

Oyuncak evinde herşey bedava

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Bursa Nilüfer'de 'Giymiyorsan Giydir' projesiyle ikinci el giysileri ihtiyaç sahiplerine ulaştıran belediye, şimdi benzer uygulamayı oyuncak paylaşımı için hayata geçiriyor.

Bursa Nilüfer'de 'Giymiyorsan Giydir' projesiyle ikinci el giysileri ihtiyaç sahiplerine ulaştıran belediye, şimdi benzer uygulamayı oyuncak paylaşımı için hayata geçiriyor.

Bu hedefle bir 'Oyuncak Evi' oluşturuldu. Bu alanda, ikinci el oyuncaklar toplanıp, elden geçirerek, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştırılması hedefleniyor. İhtiyaç sahipleri Oyuncak Evi'ne giderek, çocuklarına beğendikleri oyuncakları bedelsiz alabilecek.

Etiketler : Oyuncak evinde herşey bedava Bursa Nilüfer Giymiyorsan Giydir
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