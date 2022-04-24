Oyuncak bebek sergisi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir sınıf öğretmeni Özden Evren Çavuşoğlu, 20 yılda oluşturduğu oyuncak bebek koleksiyonunu, 23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla buluşturdu.



Çavuşoğlu'nun koleksiyonunda, dünyanın ilk yetişkin figürlü ve en çok satan bebekleri olarak ün salan Barbielerin 1959'dan 2022'ye kadar her yıla ait üretimi bulunuyor. Koleksiyonda, 300 oyuncak var.