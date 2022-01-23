Oyun oynarken kuyuya düşen çocuğu itfaiye kurtardı
Kaynak: AA
Sakarya'da oyun sırasında kuyuya düşen 4 buçuk yaşındaki çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Serdivan ilçesine bağlı Çubuklu Mahallesi'nde 4 buçuk yaşındaki Ömer Asaf oyun oynarken evinin önündeki kuyuya düştü.
112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, kuyuya uzattıkları merdivenle çocuğu çıkarmayı başardı. Ömer Asaf, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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