Oyun otobüsü
Depremlerden etkilenen Osmaniye'de geçici barınma merkezlerinde kalan çocuklar, Osmaniye Belediyesi'nce hazırlanan Çocuk Oyun Otobüsü'nde oyunlar oynayarak yaşadıklarını unutmaya çalışıyor.
Depremlerden etkilenen Osmaniye'de geçici barınma merkezlerinde kalan çocuklar, Osmaniye Belediyesi'nce hazırlanan Çocuk Oyun Otobüsü'nde oyunlar oynayarak yaşadıklarını unutmaya çalışıyor. Dün de 45 çocuk aynı anda oyuncaklarla ve zeka oyunlarıyla vakit geçirdi, belediye personelleriyle oyunlar oynadı.