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21 Haziran 2019 14:26 | Cuma

Oy kullanma saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Oy kullanma saatleri açıklandı!

İstanbullular, 23 Haziran'da yeniden sandık başına gidiyorlar Kent genelinde kurulacak 31 bin 124 sandıkta oy kullanacak olan 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 21 aday arasından tercihini yapacak. Yenilenen seçimlerde, 31 Mart'takinden farklı olarak seçmene tek oy pusulası verilecek. AK Parti, CHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi olmak üzere 4 parti ve 17 bağımsız adayın yarıştığı seçimlerin oy pusulası için bir önceki seçimlerdeki sıralama kullanıldı, yarıştan çekilen adaylar çıkarıldı. Oy kullanma işlemi hakkında ve saatleri hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul sonuçlarına ilişkin yapılan itirazların ardından tespit edilen usulsüzlükler sebebi ile YSK seçimlerin 23 Haziran’da yenilenmesine karar vermişti. 31 Mart’ta yapılan seçimlerde İstanbul’da 10 milyon 560 bin 963 seçmenin oy kullanma hakkı vardı. İstanbul’da yenilecek seçimlerde 10 milyon 560 bin 963 kişi seçmen listesinde yer alıyor.  Ancak bu listedeki 68 bin kişi karşısında oy kullanamaz şerhi düşüldü.  Oy kullanma işlemi hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte oy kullanma saatleri... 

OY KULLANMA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR? 
Oy verme işlemi pazar günü saat 08:00’de başlayıp 17:00’da sona erecek. Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

OY KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELER?

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın

Seçmenlerin oy verme günü yanına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması gerekecek.

Seçmen bilgi kağıdı olmasa bile oy kullanın
Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden de görebilecek.

Cep telefonuyla kabine girmeyin
Sandık kurulu görevlisi, seçmenin kimliğini alarak seçmen listesinde ismini bulacak ve kontrollerini yaptıktan sonra oy pusulası, zarf ve mührü seçmene vererek kabinde oyunu kullanmasını isteyecek. Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak.

Oy pusulasını kontrol edin
Oy pusulasında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. Oy pusulasına, ''TERCİH'' veya ''EVET'' mührü dışında, herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Birleşik oy pusulasından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

Oy verme kabininde fazla kalmayın
Seçmen, kapalı oy verme yerinden dışarı çıkmadıkça hiç kimse oraya giremeyecek. Ancak oy pusulasını hazırlamak için, kapalı oy verme yerinde, normal süreden fazla kalan seçmenler, kurul başkanı tarafından makul bir süre verilerek uyarılacak. Bu uyarıya rağmen kapalı oy verme yerinden çıkmayan seçmen oradan çıkarılacak.

Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın
Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısını imzalayacak.

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