VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye, 2022-2024 döneminde UAEA Yönetim Kurulunda görev alacak
İzmir'deki depremde yıkılan Cumhuriyet Sitesi C Blok'a ilişkin davaya devam edildi
Araştırma: Kovid-19'un genç yetişkinlerde kişilik değişikliklerine yol açtığı gözlendi
Ankara Etlik Şehir Hastanesi hastalara hizmet vermeye başladı
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi, 4 Ekim'de yapılacak
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
New York borsası düşüşle açıldı
ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,6 daraldı
Bakan Akar'dan Yunanistan'a davet: Problemleri çözelim
EPDK, azami uzlaştırma fiyat mekanizmasının süresini 6 ay uzattı
AB ülkeleri enerji krizini görüşmek üzere yarın toplanacak
"Muhalefet bloku, ortak fikir etrafında toparlanamamaları nedeniyle bir araya geliyor ve dağılıyor"
Yunanistan, Fransız TotalEnergies firmasıyla doğal gaz temini için anlaşma imzaladı
Bulgaristan, Ukrayna'nın ağır silah yardımı talebini yeniden reddetti
Bakan Çavuşoğlu: Kıbrıs Türkünü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz
"Demir Pençe" tugayında sancak töreni
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm nedeninin "yaşlılık" olduğu açıklandı
4. Dünya Göçebe Oyunları, İznik'te başladı
Rum bakan ve milletvekillerine tepki
"Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı Projesi'nde 26 bin 316 metrelik tünel kazısını tamamladık"
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, 10 bin tona yakın fındık aldıklarını açıkladı
Rusya: Ukrayna'da 80 kadar yabancı paralı savaşçıyı yok ettik
Eren Abluka-34 Narko Terör operasyonlarında 493 kilogram kubar esrar ele geçirildi
Arnavutluk Başbakanı Rama, Bayraktar SİHA'ların çok yakında hizmete gireceğini söyledi
29 Eylül 2022 Perşembe 15:14:00 - Güncelleme:29 Eylül 2022 Perşembe 15:14:00

OXO Global'in hedefi 200 ülkeye ihracat!

ABONE OL

Kozmetik ve sağlıklı yaşam ürünleri sektöründe yeni bir marka pazara girdi; OXO Global. Yaşlanma karşıtı anti-aging serumdan, leke karşıtı aydınlatıcı kreme, enerji shot'larından bağışıklık sistemini korumaya yardımcı pastile kadar geniş bir ürün gamına sahip olan markanın hedefi büyük.

WOW Hotel İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan OXO Global'in kurucusu Enes Olgun; ''Hem iç pazarda hem de dış pazarda ürünlerimiz fiyat avantajımızın da etkisiyle büyük rağbet görüyor. Bu nedenle Türkiye'de ürün geliştirmeye devam edeceğiz. Bu sayede hem Türkiye'de pazar payımızı artıracağız hem de ürünlerimizi 200 ülkeye ihraç ederek Türkiye ekonomisine katkıda bulunacağız.'' diye konuştu.

'5 yılda bölge lideri olacağız!'

2023 yılı sonunda 73 ülkenin yer aldığı EMEA bölgesinde ilk 10'a girmeyi; beş yıl içindeyse bir Türk markası olarak bölgenin lideri olmayı hedeflediklerini belirten Olgun sözlerini şöyle sürdürdü: ''Şu an Türkiye depomuzdan ShipEntegra işbirliği ile 200'den fazla ülkeye kargo çıkabiliyoruz fakat Avrupa Birliği ülkelerine daha hızlı dağıtım ve daha iyi hizmet için Almanya, Balkan ülkeleri için Arnavutluk ve CIS ülkeleri için Azerbaycan'da temsilcilikler açıp yurt dışı operasyonumuzu büyüteceğiz. Ürünlerimiz Türkiye'den bu merkezlere gönderilerek; doğrudan satışı ve dağıtımı yapılacak. Bu da yine kurumsal hizmet verdiğimiz tüm ülkelerde çok daha hızlı bir büyüme yaşayacağımız anlamına geliyor.''

Etiketler : WOW Hotel İstanbul Kongre Merkezi CIS ülkeleri ShipEntegra işbirliği
Mühendislik isteği

Mühendislik isteği
Türkülü fragman

Türkülü fragman
İngilizceleri yeterli değildi

İngilizceleri yeterli değildi
17'nci yıl kutlaması

17'nci yıl kutlaması
Akbabaların göç rotası izlendi

Akbabaların göç rotası izlendi
Evleniyorlar

Evleniyorlar
Kimsenin koltuğunda gözüm yok

Kimsenin koltuğunda gözüm yok
İkinci kez Hatay'da

İkinci kez Hatay'da
Doğum günü şıklığı

Doğum günü şıklığı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes