Oxford parası mezarlık kapısından

Hatay'ın Antakya İlçesi'nde bulunan Asri Mezarlığı'nın en eski çiçekçilerinden biri olan Gülseren Bozkurt (57), yaz, kış, yağmur, çamur demeden tezgahında mezarlığa gelenlere çiçek satıyor. Ve kızını İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde okutuyor.



15 yıldır mezarlık girişinde çiçek sattığını anlatan Bozkurt, " Eşim gündelik işlerde çalışıyor her zaman da iş bulamıyor. Bazen de bana yardım eder. Ben buradan kazandığım parayla çocuklarımı okutuyorum, evime katkı sunuyorum" dedi.