Ovit Tüneli'nde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek tüpten sağlanıyor
Kaynak: AA
Rize-Erzurum kara yolundaki Ovit Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşımın tek tüpten sağlandığı duyuruldu.
Rize Valiliği'nin yazılı açıklamasında, Ovit Tüneli'nde yapılacak altyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İkizdere-İspir yönündeki tüpün bugünden itibaren ulaşıma kapatıldığı belirtildi.
Açıklamada, çalışmalar sürdüğü sürece ulaşımın diğer istikametten iki yönlü sağlanacağı, güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerektiği ifade edildi.