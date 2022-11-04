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04 Kasım 2022 Cuma 20:26:00 - Güncelleme:04 Kasım 2022 Cuma 20:26:00

Ovit Tüneli'nde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek tüpten sağlanıyor

Kaynak: AA

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Rize-Erzurum kara yolundaki Ovit Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşımın tek tüpten sağlandığı duyuruldu.

Rize Valiliği'nin yazılı açıklamasında, Ovit Tüneli'nde yapılacak altyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İkizdere-İspir yönündeki tüpün bugünden itibaren ulaşıma kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, çalışmalar sürdüğü sürece ulaşımın diğer istikametten iki yönlü sağlanacağı, güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerektiği ifade edildi.

Etiketler : Rize Valiliği Ovit Tüneli bakım ve onarım
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