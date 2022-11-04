Ovit Tüneli'nde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek tüpten sağlanıyor

Rize Valiliği'nin yazılı açıklamasında, Ovit Tüneli'nde yapılacak altyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İkizdere-İspir yönündeki tüpün bugünden itibaren ulaşıma kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, çalışmalar sürdüğü sürece ulaşımın diğer istikametten iki yönlü sağlanacağı, güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerektiği ifade edildi.