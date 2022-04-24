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24 Nisan 2022 Pazar 02:56:00 - Güncelleme:24 Nisan 2022 Pazar 15:38:00

Otostopla dünyayı geziyor: Pakistan'da Türkiye sevgisiyle karşılandı

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Beş yıl önce işini bırakıp ülkeyi otostopla gezmeye karar veren Berkan Bilgiç, daha sonra rotasını yurt dışına çevirdi.

Beş yıl önce işini bırakıp ülkeyi otostopla gezmeye karar veren Berkan Bilgiç, daha sonra rotasını yurt dışına çevirdi. Yollara koyulan Bilgiç, şimdiye kadar 45'ten fazla ülkeye gitti ve 30'dan fazla ülkeyi otostopla gezdi. Şimdilerde Pakistan'da olan Bilgiç, burada gezerken Türkiye'den geldiğini söyleyince insanların yüzünde gülümseme olduğunu belirtti.

Etiketler : Otostopla dünyayı geziyor Berkan Bilgiç otostopla gezdi
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