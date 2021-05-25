Otomobilini Kızılay'a bağışladı

KIYMETLİ EŞYALARI PAYLAŞTIRDI

Bolu'da İzzet Baysal Mahallesi'nde yaşayan 81 yaşındaki Recep Coşkun, 23 Temmuz 2020'de Kovid19'a yakalanması sonucu hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumu kötüye gidince refakatçi oğlunu yanına çağıran Coşkun, kıymetli eşyalarını kardeşleri arasında paylaştırmasını, 2012 model otomobilini de Türk Kızılay'a bağışlamasını vasiyet etti.

'ARACINA GÖZÜ GİBİ BAKARDI'

Hasan Coşkun, babasının vefatından sonra yasal sürecin tamamlanmasını bekledi ve Türk Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı ile iletişime geçerek aracı ekiplere teslim etti. Hasan Coşkun, "Rahmetli babam, gözü gibi bakardı aracına. Babamın vasiyetini yerine getirdik. Babama ve anneme hayır olarak geri dönecektir. Öyle ümit ediyorum" dedi.

"İNŞALLAH AMEL DEFTERİ KAPANMAYACAK"



Türk Kızılay Bolu Şube Başkanı Kınacı "Ailemize, Türkiye ve dünyada Kızılay'a bağış yapmaları için bütün hayırseverlere örnek oldukları için son derece müteşekkiriz. İnşallah Recep amcamızın amel defteri kapanmayacak. Allah hepsinden razı olsun, sonsuz teşekkürler" ifadesini kullandı.