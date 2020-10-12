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12 Ekim 2020 Pazartesi 07:47:00 - Güncelleme:12 Ekim 2020 Pazartesi 07:47:00

Otomobilin çarptığı yaya öldü

Kaynak: DHA

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TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Recep Çetin (36), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza saat 21.30 sıralarında Çerkezköy-Kapakl karayolunun Yünsa kavşağında meydana geldi. Kapaklı istikametine seyir halinde olan N.Y. yönetimindeki 59 JD 439 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Recep Çetin’e çarptı. Kazada metrelerce sürüklenen Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Çetin’in cansız bedenini Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis, otomobil sürücüsü N.Y.’yi gözaltına alarak, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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