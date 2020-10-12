Otomobilin çarptığı yaya öldü
Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Recep Çetin (36), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza saat 21.30 sıralarında Çerkezköy-Kapakl karayolunun Yünsa kavşağında meydana geldi. Kapaklı istikametine seyir halinde olan N.Y. yönetimindeki 59 JD 439 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Recep Çetin’e çarptı. Kazada metrelerce sürüklenen Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Çetin’in cansız bedenini Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Polis, otomobil sürücüsü N.Y.’yi gözaltına alarak, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Türkiye'de 3 ayda 107 bin kazada 808 kişi hayatını kaybetti
- Otomobilin çarptığı yaya öldü
- Mersin'de tarım işçilerini taşıyan aracın kaza yapması sonucu 2 kişi öldü 33 kişi yaralandı
- Sosyal medyada PKK sempatizanlığı yapan kişi Osmaniye'de gözaltına alındı
- Hırsızı kovalayan polis sahte içki imalathanesi buldu
- Boşanmak için 20 yıldır kocasını arıyor! 'Bu soyadıyla ölmek istemiyorum'