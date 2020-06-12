  • BIST
    109835
  • Dolar
    6,8395
  • Euro
    7,6965
  • Altın
    381,1080
İstanbul
18 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Oyuncu Barış Arduç imaj değiştirdi
Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Ve resmen ilan edildi! İşte korona virüs aşısı
Koyunları çalabilmek için 8 köpeği zehirleyerek öldürdüler
Otomobildeki cinayetle ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Özge, yürümeyi öğrendiği düzenekle koşu antrenmanına başladı
Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 893'e yükseldi
Sağanak yağış, dakikalar içerisinde İzmir'de hayatı felç etti
Mahir Ünal'dan Twitter'ın Türkiye'deki bazı hesapları kapatma kararına tepki
Üreticilere destek ödemesi başladı
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 41 bin 481'e yükseldi
ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 116 bini geçti
İtalya Başbakanı Conte, koronayla ilgili ifade verdi
Apple'a 1 trilyon dolarlık rekor dava
İlker Başbuğ ifade verdi
Türkiye'yle savaşmaya hazırız diyen Yunan'a Akdeniz'de 17 uçakla gözdağı
ABD'den korkunç rakam! Koronavirüsten son 20 saatte 900 ölüm daha
Ziya öğretmen canlı yayında müjdeyi verdi
BM'den Yunanistan'ın sığınmacıları Türkiye'ye 'geri itmesine' tepki
Fahrettin Altun'dan Twitter'a sert tepki: İdeolojik kara propaganda makinasına dönüştü
Gaziantep'te 650 kök hint keneviri ele geçirildi
İletişim Başkanı Altun'dan Twitter'ın hesap kapatma kararına kınama
Söke'deki yangın Milli Park'a sıçramadan söndürüldü
Jetler peş peşe havalandı: TSK'dan Akdeniz'de "gövde gösterisi"
12 Haziran 2020 Cuma 18:49:00 - Güncelleme:12 Haziran 2020 Cuma 18:49:00

Otomobildeki cinayetle ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Kaynak: DHA

ABONE OL

Isparta'da park halindeki otomobilde ensesinden ateş edilerek öldürülmüş halde bulunan Hasan Basri Daşdemir (20) cinayeti ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Binbirevler Mahallesi 243'üncü Cadde'de meydana geldi. 07 TC 150 plakalı otomobilin bir süredir aynı noktada park halinde olduğunu ve içinde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, otomobildeki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede ise cesedin Hasan Basri Daşdemir'e ait olduğu ve ensesinden ateş edilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede ise otomobile birkaç metre uzaklıktaki otluk alanda tabanca bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Taşdemir'in cesedi, Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Daşdemir'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatan polis, en son telefonla görüştüğü 3 kişiyi gözaltına aldı. 3 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER