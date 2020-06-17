Otomobilde uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına alındılar
Kaynak: IHA
ADANA'da otomobil içerisinde uyuşturucu kullandığı iddia edilen 1'i kadın 3 kişi, gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada, bir miktar eroin ile 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Adana’da, araç içerisinde uyuşturucu madde kullanan 1’i kadın 3 kişi polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Polis araç içerisinde yaptığı incelemede bir miktar eroin ve ecstasy hap ele geçirdi.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi İbo Osman Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, vatandaşlar 33 ACM 329 plakalı otomobil içerisinde uyuşturucu madde kullanıldığına dair ihbarda bulundu. Bunun üzerine Seyhan Devriye Grup Amirliği ekipleri, bölgede aracı araştırmaya başladı. Kısa süreli çalışma sonrasında polis ekipleri 33 ACM 329 plakalı aracı yakaladı.
Araç içerisinde yapılan aramada, bir miktar eroin ile ecstasy hap ele geçirildi. Araçta bulunan 1’i kadın 3 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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