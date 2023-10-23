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23 Ekim 2023 Pazartesi 07:16:00 - Güncelleme:23 Ekim 2023 Pazartesi 07:16:00

Otobüste dedektif var

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Yolcu otobüsleri 'kazalara karşı' yolcu gibi seyahat eden polislerce denetleniyor.

İstanbul ve Ankara'dan hareket edip, Türkiye'nin doğudaki en uç noktalarına giden otobüslere Erzincan'ın çeşitli noktalarından yolcu gibi binen sivil trafik polisleri, seyahat boyunca sürücüleri gözlemliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından, Erzincan içindeki seyahat süresince kural ihlali yapan sürücüler resmi ekiplere bildirilip, ceza alması sağlanırken, hata yapmayan sürücülere ise sefer sonunda teşekkür ediliyor.

Etiketler : otobüs seyahat kaza polis
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