Otizmli ikizlerin şampiyonluk hazırlığı

OTİZMLİ ikiz milli kayakçılar 18 yaşındaki Aliye Zeynep ile Muhsin Murat Bingül, Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra, Avrupa 4'üncülüğü ve dünya 5'inciliği var. Bingül kardeşler, 2023'te katılacakları 'Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'na sezonun bittiği Palandöken'de 145 gündür ara vermeden günde 4 saat kayak yapıyor.

