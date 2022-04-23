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23 Nisan 2022 Cumartesi 15:25:00 - Güncelleme:23 Nisan 2022 Cumartesi 15:32:00

Otizmli çocuklara köpekli terapi

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Antalya Konyaaltı Belediyesi, otizmli gençlere yönelik renkli ve verimli bir etkinliğe imza attı.

Antalya Konyaaltı Belediyesi, otizmli gençlere yönelik renkli ve verimli bir etkinliğe imza attı. Akdamlar Mahallesi'nde bulunan ve daha önce Konyaaltı Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden hizmete açılan 'Bizim Otizm Köyü'nde eğitim alan gençler için köpekli eğitim verildi. Konyaaltı Belediyesi bünyesinde arama-kurtarma ve gösterilerde sık sık yer alan Zeyna ve Lucy isimli köpekler, bu kez otizmli bireyler için sahaya çıktı.

Etiketler : Otizmli çocuklara köpekli terapi Antalya Konyaaltı Belediyesi otizmli gençler
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