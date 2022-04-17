Otizmli Alper mutluluğa kulaç atıyor

Konya'da yaşayan 13 yaşındaki otizmli Alper Akgül, 4 yıl önce korkarak başladığı yüzme sporunda kendi kategorisinde turnuvalara hazırlanıyor. Anne Ayşe Akgül, " İnşallah oğlumu Türkiye şampiyonasında görmek istiyorum. Alper bana, 'Ben yüzerken çok huzurlu oluyorum anne' diyor. Sonuna kadar destek olacağım" ifadesini kullandı.

