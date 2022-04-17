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17 Nisan 2022 Pazar 14:06:00 - Güncelleme:17 Nisan 2022 Pazar 14:11:00

Otizmli Alper mutluluğa kulaç atıyor

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Konya'da yaşayan 13 yaşındaki otizmli Alper Akgül, 4 yıl önce korkarak başladığı yüzme sporunda kendi kategorisinde turnuvalara hazırlanıyor.

Konya'da yaşayan 13 yaşındaki otizmli Alper Akgül, 4 yıl önce korkarak başladığı yüzme sporunda kendi kategorisinde turnuvalara hazırlanıyor. Anne Ayşe Akgül, " İnşallah oğlumu Türkiye şampiyonasında görmek istiyorum. Alper bana, 'Ben yüzerken çok huzurlu oluyorum anne' diyor. Sonuna kadar destek olacağım" ifadesini kullandı.

Etiketler : Otizmli Alper Alper Akgül Konya
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