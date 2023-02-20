Osmaniye'de boşaltılan 2 katlı binanın bir bölümü yıkıldı
Kaynak: AA
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiği için boşaltılan 2 katlı binanın bir bölümü, merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan deprem nedeniyle çöktü.
Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem, Osmaniye'de de hissedildi.
Sarsıntı nedeniyle Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar aldığı ve yanındaki 3 katlı apartman yıkıldığı için tedbir amaçlı boşaltılan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın bir bölümü yıkıldı.
- Kilis Valiliği: İlimiz genelinde can kaybı bulunmamakta
- Hatay'da depremin ardından iş yeri çöktü
- Şırnak'ta askeri araç devrildi: 8 asker yaralandı
- 6,4'lük deprem sonrası köprü 10 santimetre çöktü
- Osmaniye'de boşaltılan 2 katlı binanın bir bölümü yıkıldı
- Erzincan'da gönüllülerin ürettiği uyku tulumları depremzedelere gönderiliyor