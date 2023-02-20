Osmaniye'de boşaltılan 2 katlı binanın bir bölümü yıkıldı

Osmaniye'de boşaltılan 2 katlı binanın bir bölümü yıkıldı

Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem, Osmaniye'de de hissedildi.

Sarsıntı nedeniyle Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar aldığı ve yanındaki 3 katlı apartman yıkıldığı için tedbir amaçlı boşaltılan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın bir bölümü yıkıldı.