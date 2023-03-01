VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hatay'da ilaç ihtiyacı "sahra eczanesi"nde karşılanıyor
Scholz: Barışın mümkün olabilmesi için Rusya'nın adım atması gerekiyor
Almanya Savunma Bakanı: Ordumuz ülkeyi savunma gücüne sahip değil
Bakan Kurum'dan, Adıyaman'daki geçici yaşam alanına ilişkin paylaşım
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
AB: Deprem felaketinde gösterdiğimiz dayanışma, AB-Türkiye ilişkilerinde yeni sayfa açabilir
Gaziantep Valisi Davut Gül, Kahramanmaraş merkezli depremlerden...
Yunanistan'dan yurda sızmaya çalışan teröristler yakalandı
Türk Kızılay afet bölgesinde 93 milyon kişilik beslenme desteği sağladı
Fethiye'de öğretmen ve öğrenciler depremzedeler için masa ve tabure üretiyor
Bakan Bozdağ: Felaketin yaşandığı andan itibaren adliye hizmetleri eksiksiz yerine getirilmiştir
"Erdal Bakkal" da depremzedelerin yardımına koştu
Bakan Karaismailoğlu: Bizim bundan sonraki görevimiz, derdimiz sizin normal bütün ihtiyaçlarınızı ka...
Osmaniye'de ev satışı ve kirada fahiş artış yapanlara soruşturma
Diyarbakır'da konteyner kent için içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları sürüyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yeni Delhi'de mevkidaşlarıyla bir araya geldi
Moral veren ziyaret
Her oyun afet bölgesine
En anlamlı hareket
Simge'den Icardi'ye kalpli yanıt
Evinde yangın çıkınca panik yapıp atlayan kişi yaşamını yitirdi
Pişkin hırsızdan ödül davası
Kordonciyan'dan anlamlı hareket
Instagram'ın yeni kraliçesi Selena
01 Mart 2023 Çarşamba 18:24:00 - Güncelleme:01 Mart 2023 Çarşamba 18:24:00

Osmaniye'de ev satışı ve kirada fahiş artış yapanlara soruşturma

Kaynak: AA

ABONE OL

Osmaniye'de, depremler sonrası ev satışı ve kirada fahiş fiyat artışı yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, kentte, 6 Şubat ve sonrasında yaşanan depremlerde bazı binaların yıkıldığı ya da ağır hasar aldığı belirtildi.

Deprem sonrası bazı ev sahipleri ve emlakçılar tarafından kira ve satış bedellerinde 5 katına varan fahiş fiyat artışlarının yapıldığı vurgulanan açıklamada, bazı hasarlı evlerin ise hasarsız olarak kiraya verilmeye çalışıldığı bilgisinin alınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca ivedi soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Etiketler : osmaniye deprem ev satışı kira

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX