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11 Ekim 2022 Salı 19:06:00 - Güncelleme:11 Ekim 2022 Salı 19:06:00

Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Adana, Gaziantep ve Hatay'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.48'de merkez üssü Osmaniye'nin Düziçi ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.

Etiketler : Osmaniye deprem sarsıntı
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