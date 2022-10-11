Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Adana, Gaziantep ve Hatay'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.48'de merkez üssü Osmaniye'nin Düziçi ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 11, 2022
Büyüklük:5.1 (MW)
Yer:Düziçi (Osmaniye)
Tarih:11-10-2022
Saat:18:48:46 TSI
Enlem:37.309 N
Boylam:36.291 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Y2u1iRLAVD