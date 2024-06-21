VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sağlıklı bir yaşam için bunu yapın!
Erik tuzla mı yenir şekerle mi?
Saç kepeğine kapı gibi çözümler
İyot eksikliğine dikkat! Sağlık sorunlarınızın sebebi olabilir
10 damlası ile örümcekleri uzaklaştırın
Gözlük temizlemenin 2 basit yolu!
21 Haziran 2024 Cuma 11:22:00 - Güncelleme:21 Haziran 2024 Cuma 11:22:00

Örümceklerden kurtulmak bu kadar kolay! 10 damlada kesin çözüm

Kaynak: GUNES.COM

ABONE OL

Havaların ısınmasıyla birlikte evde örümcek, karınca, sinek gibi davetsiz misafirler de artmaya başladı haliyle. Böceklerden kurtulmak için ilaçlama dışında bir çözüm arıyorsanız sizin için örümcek kovucu doğal bir yöntem bulduk. Kokusu öyle etkili ki evinizi terkedip bir daha girmek bile istemeyecekler. Bu yağın 10 damlası bile yeterli...

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte evlerde böceklerin ve özellikle örümceklerin sayısı artmaya başladı. Kimyasal kullanmadan, evinizdeki örümcekleri uzak tutmanın basit ve doğal bir yöntemi var mı? İşte size etkili ve kolay bir çözüm!

NANE YAĞI VE SU

Örümcekleri evden uzak tutmanın en etkili ve doğal yollarından biri nane yağı kullanmaktır. Örümcekler, nane yağının keskin kokusundan hoşlanmazlar ve bu koku, onların evinizden uzak durmasını sağlar. İşte nane yağı ve su karışımı ile örümceklerden nasıl kurtulabilirsiniz:

MALZEMELER

- 10-15 damla nane yağı

- 1 su bardağı su

- 1 sprey şişesi

HAZIRLIK VE KULLANIM

1. Karışımı Hazırlayın: Sprey şişesine 1 su bardağı su doldurun. Üzerine 10-15 damla nane yağı ekleyin. Karışımı iyice çalkalayarak yağın suyla karışmasını sağlayın.

2. Uygulama: Hazırladığınız karışımı evinizde örümceklerin sıkça görüldüğü köşelere, pencere pervazlarına, kapı altlarına ve diğer giriş noktalarına püskürtün. Özellikle karanlık ve nemli bölgelerde etkili olacaktır.

3. Düzenli Kullanım: Nane yağı ve su karışımını haftada bir veya ihtiyaç duydukça uygulayın. Bu yöntemle evinizde örümceklerin sayısının azaldığını fark edeceksiniz.

NEDEN NANE YAĞI?

- Doğal ve Güvenli: Nane yağı, kimyasal böcek ilaçlarına doğal bir alternatiftir. İnsanlar ve evcil hayvanlar için güvenlidir.

- Hoş Koku: Nane yağı, evinizde hoş ve ferah bir koku bırakır.

- Çok Yönlü Kullanım: Nane yağı, sadece örümcekler için değil, diğer böcekler için de caydırıcı etki gösterir.

DİĞER İPUÇLARI

- Temizlik: Evinizi düzenli olarak temizlemek ve örümceklerin ağ yapabileceği tozlu alanları ortadan kaldırmak önemlidir.

- Kapı ve Pencere Sızdırmazlığı: Kapı ve pencere kenarlarındaki boşlukları kontrol edin ve gerekirse yalıtım malzemeleri ile kapatın.

- Çöp Yönetimi: Çöpleri düzenli olarak dışarıya çıkarın ve çöp kutularını kapalı tutun.

Yaz aylarında örümceklerin ve diğer böceklerin evinize girmesini önlemek için nane yağı ve su karışımı basit ve etkili bir çözümdür. Bu doğal yöntemle hem böceklerden kurtulabilir hem de evinizde ferah bir koku sağlayabilirsiniz. Daha rahat ve böceksiz bir yaz geçirmek için bu yöntemi deneyin!

Etiketler : örümcek örümceklerden nasıl kurtuluruz doğal böcek ilacı nane yağı
Sultan'dan annelik itirafı

Sultan'dan annelik itirafı
Parasını harcamamak için kuaföre gitmiyormuş

Parasını harcamamak için kuaföre gitmiyormuş
Kendini sakatladı

Kendini sakatladı
Yılın ilk ayında voleyi vurdu

Yılın ilk ayında voleyi vurdu
Milli takıma marş yazdılar

Milli takıma marş yazdılar
Mayo ile marş söylenmez!

Mayo ile marş söylenmez!
Tanzanya'ya yardıma gittiler

Tanzanya'ya yardıma gittiler
Viyana'da sanatsal tatil

Viyana'da sanatsal tatil
Bir hayalini daha gerçekleştirdi

Bir hayalini daha gerçekleştirdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX