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27 Mayıs 2021 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2021 Perşembe 17:00:00

Örümcek Adam hayali gerçekleşti

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Antalya'da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve babasının evinin tavanına yaptırdığı düzenekle yürümeyi öğrenen 8 yaşındaki Özge Yıldırım, en sevdiği kurgusal kahraman "Örümcek Adam"ın kostümünü giyen Burak Soylu ile buluştu.

Antalya'da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve babasının evinin tavanına yaptırdığı düzenekle yürümeyi öğrenen 8 yaşındaki Özge Yıldırım, en sevdiği kurgusal kahraman "Örümcek Adam"ın kostümünü giyen Burak Soylu ile buluştu. Özge büyük mutluluk yaşarken Antalyalı Örümcek Adam olarak tanınan Soylu, 'Özge'nin yüzü zaten babası sayesinde hep gülüyor. Ben de bugün onu keyfilendirdiysem ne mutlu bana' dedi.

Etiketler : antalya özge yıldırım örümcek adam
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