Örümcek Adam hayali gerçekleşti

Antalya'da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve babasının evinin tavanına yaptırdığı düzenekle yürümeyi öğrenen 8 yaşındaki Özge Yıldırım, en sevdiği kurgusal kahraman "Örümcek Adam"ın kostümünü giyen Burak Soylu ile buluştu. Özge büyük mutluluk yaşarken Antalyalı Örümcek Adam olarak tanınan Soylu, 'Özge'nin yüzü zaten babası sayesinde hep gülüyor. Ben de bugün onu keyfilendirdiysem ne mutlu bana' dedi.

