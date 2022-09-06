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Orta ve Güney Ege'de kuvvetli fırtına bekleniyor

Orta ve Güney Ege'de kuvvetli fırtına bekleniyor

Kaynak: AA ABONE OL

Meteoroloji, Orta ve Güney Ege'de yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli fırtına eseceğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Orta ve Güney Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, çarşamba günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.