Örnek olurken şampiyon oldu

40'INDAN SONRA ATLETİZME BAŞLADI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gönül Babayiğit İrez, öğrencilerine örnek olmak için onlarla antrenmanlara katılmaya başladı. Bununla da kalmadı ve lise yıllarında başlayan spor tutkusunu daha ileriye taşıdı. 40 yaşından sonra tekrar spora ve atletizme başlayarak 2014 Avrupa Masterlar Şampiyonası'na katıldı ve Avrupa dördüncüsü oldu.

800 SPORCU ARASINDAN ZİRVEYE ÇIKTI

2015 yılında Selanik'te yapılan Balkan Şampiyonasında da 3'üncülük elde eden Prof. İrez, sonraki yıllarda her yıl önemli dereceler elde etmeye başladı. Şu an 48 yaşında olan İrez, bir hafta önce Yunanistan'ın Selanik kentinde bu yıl 31'incisi düzenlenen ve 16 ülkeden yaklaşık 800 sporcunun katıldığı Balkan Master Atletizm Yarışması'nda Türkiye rekoru kırarak Balkan şampiyonu oldu.

İLK HEDEF AVRUPA, SONRA DÜNYA ŞAMPİYONASI

Prof. Dr. Gönül Babayiğit İrez, İlker Kutlu'nun 27 yıldır kırılamayan 800 metredeki 2,41,00 olan rekoronu 2,39,00 ile kırmaya başardı. İrez, "İlerideki hedeflerim arasında Avrupa Şampiyonası var. Daha önce katılmıştım. 4'üncülük ve beşincilik almıştım. Şu anki hedefim öncelikle ilk üçe girebilmek. Daha sonra dünya şampiyonasına katılmayı hedefliyorum" dedi.