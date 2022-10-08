VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı
Bakan Koca'dan palyatif bakım hizmetlerine ilişkin açıklama
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Çin, CentiSpace-1 test uydularını fırlattı
Almanya'da AfD Partisi hükümetin enerji politikasını protesto etti
Dünya Bankasından Pakistan'a 2 milyar dolarlık fon desteği
Toprak Razgatlıoğlu Superbike Portekiz ayağının ilk yarışında zafere ulaştı
Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Çorum'da kömür ocağında metan gazından zehirlenen işçi hayatını kaybetti
Edirne'de 139 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Bakan Kurum: 25 Ekim'de 17 ilde aynı anda temelleri atacağız
Almanya'da kritik seçim: Aşırı sağ tehlikesi
Fransa'da akaryakıt çalışanlarının grevi genişliyor
MSB: Sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışan 16 kişi yakalandı
Le Monde: Fransa, güç kaybettiği Afrika'da askeri emellerini yeniden konumlandırıyor
EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso: Türkiye'nin güçlü bir büyüme potansiyeli olduğuna inanıyoruz
Ekspres tren rotaları seyahatseverlerin yeni gözdesi olmaya aday
KKTC'de Maraş açılımının ikinci yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi
Türkiye, Kuzey Kutbu'na ilgisini Spitsbergen Anlaşması'na katılarak pekiştirecek
'Türk uzay yolcusu'nun seçiminde sona yaklaşıldı
Rusya, Ukrayna cephesinde Birleşik Askeri Kuvvetler Komutanı'nı değiştirdi
BOTAŞ'tan doğal gaz depolarına ilişkin açıklama
"Dağlarda bir tek terörist kalmayacak"
Kanuni sondaj gemisinin bu ay yeni görev kuyusuna geçmesi bekleniyor
08 Ekim 2022 Cumartesi 19:30:00 - Güncelleme:08 Ekim 2022 Cumartesi 19:30:00

Örnek olurken şampiyon oldu

ABONE OL

Öğrencilere örnek olmak için koşmaya başlayan Profesör Gönül Babayiğit İrez, 40 yaşından sonra tekrar atletizme başladı. Balkan Master Atletizm Yarışması'nda Türkiye rekoru kırarak Balkan şampiyonu oldu.

40'INDAN SONRA ATLETİZME BAŞLADI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gönül Babayiğit İrez, öğrencilerine örnek olmak için onlarla antrenmanlara katılmaya başladı. Bununla da kalmadı ve lise yıllarında başlayan spor tutkusunu daha ileriye taşıdı. 40 yaşından sonra tekrar spora ve atletizme başlayarak 2014 Avrupa Masterlar Şampiyonası'na katıldı ve Avrupa dördüncüsü oldu.

800 SPORCU ARASINDAN ZİRVEYE ÇIKTI

2015 yılında Selanik'te yapılan Balkan Şampiyonasında da 3'üncülük elde eden Prof. İrez, sonraki yıllarda her yıl önemli dereceler elde etmeye başladı. Şu an 48 yaşında olan İrez, bir hafta önce Yunanistan'ın Selanik kentinde bu yıl 31'incisi düzenlenen ve 16 ülkeden yaklaşık 800 sporcunun katıldığı Balkan Master Atletizm Yarışması'nda Türkiye rekoru kırarak Balkan şampiyonu oldu.

İLK HEDEF AVRUPA, SONRA DÜNYA ŞAMPİYONASI

Prof. Dr. Gönül Babayiğit İrez, İlker Kutlu'nun 27 yıldır kırılamayan 800 metredeki 2,41,00 olan rekoronu 2,39,00 ile kırmaya başardı. İrez, "İlerideki hedeflerim arasında Avrupa Şampiyonası var. Daha önce katılmıştım. 4'üncülük ve beşincilik almıştım. Şu anki hedefim öncelikle ilk üçe girebilmek. Daha sonra dünya şampiyonasına katılmayı hedefliyorum" dedi.

Etiketler : gönül babayiğit irez şampiyon yaşam
Yeni şarkıları hatırlamıyoruz

Yeni şarkıları hatırlamıyoruz
Bildiğimi okurum

Bildiğimi okurum
Modumu arabeskle yakalıyorum

Modumu arabeskle yakalıyorum
Çeneye operasyon

Çeneye operasyon
Barışma sonrası Tayland tatili

Barışma sonrası Tayland tatili
10'u bir yerde

10'u bir yerde
Süper hayal kırıklığı!

Süper hayal kırıklığı!
15 gün sonra nişan attı

15 gün sonra nişan attı
‘Kuzum' benim!

‘Kuzum' benim!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX