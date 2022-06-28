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28 Haziran 2022 Salı 15:30:00 - Güncelleme:28 Haziran 2022 Salı 15:30:00

Örnek muhtar

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Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınma desteklerinden yararlanarak meyve çeşidini artıran Canik ilçesi Gölalan Mahallesi Muhtarı Cemal Memu, çiftçilikte örnek olup mahalleliyi üretime teşvik ediyor. 10 kişiye belediyeden kiraz ve ceviz fidesi aldıran muhtar, mahallesindeki tarımsal üretimi yaygınlaştırıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınma desteklerinden yararlanarak meyve çeşidini artıran Canik ilçesi Gölalan Mahallesi Muhtarı Cemal Memu, çiftçilikte örnek olup mahalleliyi üretime teşvik ediyor. 10 kişiye belediyeden kiraz ve ceviz fidesi aldıran muhtar, mahallesindeki tarımsal üretimi yaygınlaştırıyor.

Verimli ovalara sahip Samsun'da tarım ürünü çeşidini artırarak üretimi yaygınlaştırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçeye bağlı 946 mahallede çalışma yürütüyor. Sürdürülebilir Tarım Faaliyetlerinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında çalışmalarında Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile iş birliği yapan belediye, üretime katılmak isteyenlere bedelsiz fide, tohum, sera naylonu, gübre ve sulama sistemleri destekleri veriyor.

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli çalışan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ürün çeşitliliğini çoğaltarak, üretimin artırılmasında önemli rol oynuyor. Canik, Tekkeköy ve Vezirköprü ilçelerine bağlı 22 mahallede 27 çiftçiye 4 bin adet aşılı fide vererek kentte kiraz yetiştiriciliğini de yaygınlaştıran daire başkanlığı, çalışmalarıyla üretime yeni çiftçiler kazandırıyor.

Azmi ile örnek oldu

Şehir merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Gölalan Mahallesi'nde yaşayan çiftçi muhtar Cemal Memu, çilek, ceviz ve kuşburnunun ardından daire başkanlığından kiraz fidesi desteği aldı. Üretim bahçesinde 100 kiraz ağacı bulunan Muhtar Memu, 3 yıldır verim alıyor. Azmi ve satışıyla mahalleliye de örnek olan muhtar, meyve yetiştirmek isteyen 10 kişiye destek aldırdı. Kiraz ve ceviz fidelerini toprakla buluşturan mahalleli, arazilerinde üretime devam ediyor.

Gölalan Muhtarı Cemal Memu, tarımsal desteklerin önemine dikkat çekti. Destekler sürdükçe üretim alanlarını çoğaltacaklarını ifade ederek, "Mahallemde uzun zamandır meyvecilikle uğraşıyorum. Büyükşehir belediyesinin kırsal kalkınma desteklerini öğrenerek, vatandaşlarıma örnek olup onları üretime teşvik etmek amacıyla 7 sene önce çilek fidesi aldım. 5 ton verim elde ederek, satıp önemli miktarda kazanç elde ettim. Daha sonra da sırasıyla ceviz, kuşburnu ve kiraz fidesi alarak üretime devam ediyorum" dedi.

Desteklerle üretim arttı

Meyvecilikte verdiği mücadelenin karşılık bulduğunu anlatan Gölalan Mahallesi Muhtarı Memu, "Ürün çeşidini artırıp sattığımı gören 10 mahalle sakini, üretim yapmak istediğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na müracaat ederek, onlara kiraz ve ceviz fide destekleri aldım. Şu an üretime devam ediyorlar. Ayrıca meyve bakımı konusunda kurslar düzenleyerek, hem gelişmeleri öğreniyoruz hem de bilinçli üretim yapıyoruz. Belediyemizin destekleri sürdükçe üretimimizi de artıracağız. Pahalı olan fide desteklerinin bize çok faydası oldu. Bu nedenle yardım eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Örnek muhtar samsun Cemal Memu
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