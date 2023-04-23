ÖRNEK BAŞARI

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23 Nisan 2023 Pazar 16:30:00 - Güncelleme:23 Nisan 2023 Pazar 16:30:00

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Bedensel engelli Selen, tedavi amaçlı başladığı yüzmede Türkiye şampiyonu oldu.

Adana'da tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren bedensel engelli lise öğrencisi Selen Yüksel, fizik tedavi amaçlı başladığı yüzmede sırt üstü kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Engeline aldırmayıp katıldığı ilk yarışmada büyük bir başarı elde eden Selen, ailesi ve okulunun gurur kaynağı olurken, "Hayata küsmeden hayallerimin peşinden koşmak bana başarıyı getirdi" dedi.

Selen Yüksel "Şimdi hedefim, Avrupa'da ülkemizi temsil edip madalyalar kazanmak" dedi.

Etiketler : adana tekerlekli sandalye selen yüksel
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