VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'da Bakanlığın bu yıl hizmete açtığı metroları 900 binden fazla kişi kullandı
Rusya Başkonsolosluğu'nda bayraklar yarıya indirildi
Hamza Dağ: Özel, bizi sevmeye devam edecek
Bakan Uraloğlu taksi durağına gelen telefonu cevapladı
CHP'ye yakınlığı ile bilinen anketçi: Murat Kurum'un kazanmasını istiyorlar
"Genel Başkanım" diye seslenen CHP'liye İmamoğlu cevap verdi! Özel şekilden şekle girdi
24 Mart 2024 Pazar 08:24:00 - Güncelleme:24 Mart 2024 Pazar 08:24:00

Ormanların güzel bekçisi

ABONE OL

Sakarya'da ormancılara özenen ve bu alanda eğitim alan Merve Yumuş meslek olarak orman koruma memurluğunu seçti.

Sakarya'da lise son sınıfta ormancılara özenen ve bu alanda eğitim alan 22 yaşındaki Merve Yumuş meslek olarak orman koruma memurluğunu seçti. Söğütlü ilçesindeki Orman İşletme Şefliğinde 8 ay önce çalışmaya başlayan Yumuş, ormanların korunması için her koşulda görev yapıyor.

Din görevlisi olan babasının çalıştığı köylerde gördüğü ormancılardan etkilenen Yumuş, lise yıllarında orman muhafaza memuru olmayı hayal etti.

Üniversite sınavının ardından birinci tercihi olarak yerleştiği Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri Programını tamamlayan Yumuş, daha sonra Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) aldığı puanla Sakarya'ya orman muhafaza memuru olarak atandı. Söğütlü ilçesindeki Orman İşletme Şefliğinde 8 ay önce çalışmaya başlayan Yumuş, ormanların korunması için her koşulda görev yapıyor. Kendini adeta ormanların korunmasına adayan Yumuş, hayalindeki mesleği yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Merve Yumuş, üniversiteden mezun olur olmaz mesleğe atandığını söyledi.

Yumuş, lise son sınıftayken ormancıları gördükçe mesleğe olan heves ve merakının giderek arttığını dile getirerek, "Aklımda soru işaretleri vardı ilk başta. Yapabilir miyim diye düşünüyordum, sonradan geçti. Mesleğe girecekler, akıllarında soru işareti kalmadan seçebilirler. Yapabilecekleri bir meslek bence. Kadın elinin değdiği her yer belli oluyor zaten." diye konuştu.

İş ortamından ve çalışma arkadaşlarından memnun olduğunu belirten Yumuş, şöyle devam etti:

"Aslen Orduluyuz ama babam 18 senedir burada imam olarak görev yaptığı için burayı seçtim. İşimi severek yapıyorum. İyi ki orman muhafaza memuru olmuşum. En azından bildiğim, sevdiğim bir iş. Daha öncesinde polislik gibi önüme fırsatlar da çıkmıştı ama kendi bölümümden ilerlemek istedim. İyi ki de o şekilde yapmışım."

Yumuş, en büyük destekçisinin ailesi olduğunu anlatarak, "O yüzden güzelce ilerledim ve mesleğimi elime aldım, mutluyum. İş arkadaşlarım da benimle beraber çok mutlu oldu. Herkes benimle gerçekten gurur duydu. Ekip arkadaşlarım kalabalık ama yanımda hemcinsimin olması güzel oluyor. Merve'yle beraber çalışıyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz, o açıdan rahatım." ifadelerini kullandı.

Baba Aydın Yumuş da çocuklarının eğitimi için elinden geleni yaptığını söyledi.

Kızının meslek tercihini kendi isteğiyle yaptığını anlatan Yumuş, "Daha önce ben polis olmasını istedim. 'Ben ormancılığı seviyorum' dedi ve o bölüme devam etti. Azmetti ilk senesinde istediği bölümü kazandı. Orayı bitirdikten sonra 21 yaşında hiçbir boşluk yaşamadan görevine başladı. Herkes kızımla gurur duydu, biz de gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Aynı işletme şefliğinde çalışan Merve Emiroğlu ise orman yönünden zengin olan Kastamonu'da büyüdüğünü ve çocukluğundan beri ormanlarda gezdiğini kaydetti.

Hep ormancı olmak istediğini aktaran Emiroğlu, "Çamurda, yağmurda, karda, her şekilde arazideyiz. Kadın için zor bir meslek ama çok severek yaptığın zaman kolaylaşıyor. Tek başıma kadın memurdum burada, daha sonra Merve arkadaşımız geldi. Şimdi daha iyi çalışıyoruz beraber. Orman muhafaza memuru olmaktan çok mutluyum. Herkese de tavsiye ediyorum." dedi.

Etiketler : sakarya orman koruma memurluğu merve yumuş
Serhat Şahin, bir milyonu aştı

Serhat Şahin, bir milyonu aştı
Başarı yemeği

Başarı yemeği
‘Demir Kapı'lar açılıyor

‘Demir Kapı'lar açılıyor
Abisini trafik kazasında kaybetti

Abisini trafik kazasında kaybetti
Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda

Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda
Harun Yakar, Sarı Bit'i yakacak mı? Taş Kağıt Makas, yeni bölümü ile ekrana geliyor

Harun Yakar, Sarı Bit'i yakacak mı? Taş Kağıt Makas, yeni bölümü ile ekrana geliyor
25 yıldır şarkı söylüyorum

25 yıldır şarkı söylüyorum
İtalya'da bize hayranlar

İtalya'da bize hayranlar
Lara: Festivallere en çok ben çıkıyorum

Lara: Festivallere en çok ben çıkıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX