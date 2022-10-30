VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na tepki...
MSB'den tahıl koridoru açıklaması... Ukrayna'dan gemi çıkışı olmayacak
Bakan Nebati: Enflasyonu dünyadaki gibi algılamıyoruz
Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesi... Yarın son gün
Ülkeler Yörük için sırada! Türkiye'yi gururlandıran ihracat hamlesi
İstanbul Havalimanı'ndan yeni rekor... Bakan Karaismailoğlu açıkladı!
İzmir depreminde yıkılan binaların sorumluları cezasız kalmadı
"Daha durun bakalım arkası gelecek"
Emanet tekneyle başarıya kürek çekiyor
Hayalini 80 yaşında gerçekleştirecek
‘Can'dan dayanışma
Ormanların ateş avcısı Yeşim
Mesajları okumak paralı olacak
Kombine estetik ile daha hızlı iyileşmek mümkün
Togg'a özel dikkat çeken model!
10 ülke Türkiye'nin kapısını çaldı! Yerli teknolojiye dünyadan yoğun talep
‘Biz eski arkadaşız'
Yetmiş kişi üç ay klip için çalıştı
Aşıklar gecesi
Oyunculuğu kafamda sıkça bırakıyorum
Yeniden bir arada
‘Yüksek Gerilim' Türkiye turnesi
İlişkiye ikinci şans
Cumhuriyet sonsuza dek yaşayacak
30 Ekim 2022 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:30 Ekim 2022 Pazar 18:00:00

Ormanların ateş avcısı Yeşim

ABONE OL

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de çıkan orman yangınlarına Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda müdahale eden kadın pilot Yeşim Salım, görevinin zorluklarına aldırmadan alevlere meydan okuyor.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de çıkan orman yangınlarına Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda müdahale eden kadın pilot Yeşim Salım, görevinin zorluklarına aldırmadan alevlere meydan okuyor. Küçük yaşlarda tanıştığı bir kadın pilottan ilham alan 34 yaşındaki Yeşim Salım, "İlk atıştan sonra dumanların biraz daha aşağı inmesi, insanların sevinmesi bizi motive eden yegane şey" dedi.

Etiketler : orman genel müdürlüğü yeşim salım pilot yangın
Mutlu evliliğin sırrı saygı

Mutlu evliliğin sırrı saygı
Kadın dayanışmalı bir film

Kadın dayanışmalı bir film
Kasımda tiyatro başkadır

Kasımda tiyatro başkadır
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Oğlu babasından şikayetçi oldu

Oğlu babasından şikayetçi oldu
‘Magarsus' sete çıktı

‘Magarsus' sete çıktı
Antalya'da ‘Evet' dediler

Antalya'da ‘Evet' dediler
Film heyecanı

Film heyecanı
BİR PRENSLE EVLENMİŞ

BİR PRENSLE EVLENMİŞ

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX