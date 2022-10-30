Ormanların ateş avcısı Yeşim

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de çıkan orman yangınlarına Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda müdahale eden kadın pilot Yeşim Salım, görevinin zorluklarına aldırmadan alevlere meydan okuyor. Küçük yaşlarda tanıştığı bir kadın pilottan ilham alan 34 yaşındaki Yeşim Salım, "İlk atıştan sonra dumanların biraz daha aşağı inmesi, insanların sevinmesi bizi motive eden yegane şey" dedi.

