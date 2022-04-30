Ormandaki gözler göreve hazır

Adana Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadele organizasyonunda sistem alt yapı yenileme ve bakım çalışmalarını tamamladı. Orman yangınlarının erken fark edilebilmesi için orman alanlarına hakim yerlerde kameralı yangın gözetleme kuleleri yerleştirildi. Ormanlar, sayısal telsiz haberleşme ve internet veri taşınma sistemleri sayesinde 7 gün 24 saat izleniyor

