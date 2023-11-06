Ormana adanan bir ömür
Ormanda çalışırken kesilen bir ağacın altında kalan bacaklarını kaybeden Osman Ciga'nın yeşile olan tutkusu bitmedi. Orman gözetleme kulesinde nöbete başlayan ormancı 33 yılını verdiği kuleden emekli oldu.
BİN 652 METRE RAKIMLI KULE
Eskişehir Seyitgazi'de yaşayan 3 çocuk, 5 torun sahibi 71 yaşındaki Osman Ciga'nın, 1987'de bir ağacın kesim sırasında üzerine devrilmesi sonucu belden aşağısı felç kaldı.O günden sonra tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Ciga, kendi isteğiyle 1990 yılında 1652 metre rakımlı Beyseri Yangın Gözetleme Kulesi'nde çalışmaya başladı.
DUMAN AVCISINA VEDA PASTASI
Orman Bölge Müdürlüğünce rahat hareket edebilmesi için asansör de inşa edilen kuleye her yıl haziran ayında eşi Ayşe Ciga ile çıkıp ömrünü adadığı ormanı gözleyen Osman Ciga, emekli oldu. Emeklilik pastasını kesen Ciga, evi gibi gördüğü, dumanını fark ettiği sayısız yangın ihbarını bildirdiği kuleden son kez indi.
Eski fotoğraf ve çeşitli hediyeler verilen "duman avcısı" Osman Ciga, kuleden ayrılırken duygulandı.
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