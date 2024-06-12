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Orman yangınlarına yeni önlemler: Girişler kısıtladı ateş yakmak yasaklandı
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12 Haziran 2024 Çarşamba 09:34:00 - Güncelleme:12 Haziran 2024 Çarşamba 09:34:00

Orman yangınlarına yeni önlemler: Girişler kısıtladı ateş yakmak yasaklandı

Kaynak: IHA

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Denizli'de ormanlık alanlara girişlere kısıtlama getirilirken, tabiat parkı ve mesire alanı gibi yerlerde ateş yakmak yasaklandı.

Türkiye, yaz sıcaklıklarının etkisi altına girdi.

Türkiye'nin can damarı olan ormanları yangınlardan korumak için bir dizi önlem ve kısıtlamalar getirildi.

Denizli Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İklim şartlarına bağlı İlimizde sıcaklık değerlerinin yükseleceğinden dolayı, hava şartlarına ve insani faktörlere de bağlı olarak yangın riskinin artabileceği değerlendirilmiştir. Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun kararları ile aynı komisyon kararının 9. maddesinde belirtilen 'Yangın riskinin yüksek olduğu dönemlerde, yangına hassas ormanlık alanlara, ilgili mevzuat hükümleri gereğince ek karar alınmadan Denizli Valiliğinin ilan edeceği duyuru ile belirlenecek tarihler arası girişler kısıtlanacaktır' hükmü doğrultusunda ilan tarihinden itibaren 31 Ekim 2024 tarihine kadar mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarının dışında kalan ormanlık alanlarda piknik yapmak, konaklamak ve mangal, semaver vb. amaçlarla ateş yakmanın yasaklanmasına, izin verilen mesire alanlarında da belirtilen tarihler arasında saat 20.00'den 08.00'e kadar ateş yakılması yasaklanmıştır."

Etiketler : denizli orman yasak
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