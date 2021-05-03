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03 Mayıs 2021 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2021 Pazartesi 11:30:00

Orman bekçilerinin iftarı yeşil örtüde

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 650 metre yükseklikteki tepeye kurulu Karatepe Yangın Gözetleme Kulesi'nde görevli orman işçileri, ramazanda da bölgedeki ormanı korumaya çalışırken iftar saati geldiğinde yeşil orman örtüsünü izleyerek oruç açıyor.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü Kadirli Orman İşletmesine bağlı Karatepe Yangın Gözetleme Kulesi'nde görevli orman işçileri, bölgelerindeki ormanları korumak için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Her türlü ihtiyaçlarını kulede karşılayan işçiler, dürbün ve kamera sistemleriyle bölgeyi olası yangınlara karşı aralıksız gözetliyor. Ekipler, herhangi bir yangın fark ettiğinde ise bölgeye yönlendirilen ekiplerin en kısa sürede müdahalede bulunabilmesi ve yangını kontrol altına alabilmesi için telsizle yer bildirimi yapıyor. Ramazanı da yaklaşık 650 metre yüksekliğindeki tepeye konuşlu kulede geçiren "yangın bekçileri", iftar ve sahurlarını ailelerinden uzakta mesai arkadaşlarıyla yapıyor. İşçiler, kuledeki mutfakta yemeklerini hazırlayarak iftar ve sahur sofralarında buluşuyor. - Hayatları kulede geçiyor İşçilerden Ahmet Savrun, bayram, ramazan, hafta sonu demeden kulede nöbet tuttuklarını söyledi. Ramazanda da mesai arkadaşlarıyla iftar ve sahur yaptıklarını aktaran Savrun, "Ormanlarımızı korumak adına iftarımızı ve sahurumuzu da kulede beraber yapıyoruz. 15 yıldan fazla süredir burada görev yapıyorum. Her ramazanı bu kulede geçirdim." dedi. İşçilerden Birol Tilki de 2010 yıldır kulede görev yaptığını belirterek, şunları kaydetti: "Ormanlarımızı korumak adına ailemizden, sevdiklerimizden, çocuklarımızdan ayrı 365 gün 24 saat burada nöbet tutuyoruz. Ormanlar bizim nefesimiz, nefesimizi korumak için tüm ekip arkadaşlarımla birlikte çalışıyoruz. Milli ve dini bayramlarımız da dahil buradayız. Ramazanda da iftarımızı ve sahurumuzu yine bu kulede yapıyoruz. Bu fedakarlığımızın tek nedeni ormanlarımızı korumak ve geleceğimize nefes olabilmek."

Etiketler : Orman bekçileri iftar Adana Orman Bölge Müdürlüğü
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