"Orman bana kucak açtı" Kaçak kesimi bıraktı koruyucu oldu

"Orman bana kucak açtı" Kaçak kesimi bıraktı koruyucu oldu

Eskişehir'de 3 yıl boyunca ormanlarda kaçak ağaç kesip satan Nasuf Şahinöz (63) pişman oldu. Beşikdere şelale mesire yeri, Musaözü mesire yeri ve Orman Fidanlığı'nın ihalesine girip işletmesini alan Şahinöz, şimdi ağaçları gözü gibi koruyor.



Kaçak ağaç kestiği dönemlerde hiç para kazanamadığını söyleyen Şahinöz, "Kamyonla kaçak iş yaptığım zaman ya lastik patlar ya şanzıman dağılır. Bu lüzumsuz işleri bırakınca orman bana kucak açtı. Orman bana sevgi ve şefkatiyle yaklaştı" dedi.

Mesire alanlarının çevresini güzelleştiren ve yaşam alanlarını daha kullanabilir hale getirmek için büyük gayret gösterdiğini belirten Şahinöz, "Orman beni kimseye karşı ezdirmedi" dedi.