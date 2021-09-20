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20 Eylül 2021 Pazartesi 18:30:00 - Güncelleme:20 Eylül 2021 Pazartesi 18:30:00

"Orman bana kucak açtı" Kaçak kesimi bıraktı koruyucu oldu

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Eskişehir'de 3 yıl boyunca ormanlarda kaçak ağaç kesip satan Nasuf Şahinöz (63) pişman oldu.

Eskişehir'de 3 yıl boyunca ormanlarda kaçak ağaç kesip satan Nasuf Şahinöz (63) pişman oldu. Beşikdere şelale mesire yeri, Musaözü mesire yeri ve Orman Fidanlığı'nın ihalesine girip işletmesini alan Şahinöz, şimdi ağaçları gözü gibi koruyor.

Kaçak ağaç kestiği dönemlerde hiç para kazanamadığını söyleyen Şahinöz, "Kamyonla kaçak iş yaptığım zaman ya lastik patlar ya şanzıman dağılır. Bu lüzumsuz işleri bırakınca orman bana kucak açtı. Orman bana sevgi ve şefkatiyle yaklaştı" dedi.

Mesire alanlarının çevresini güzelleştiren ve yaşam alanlarını daha kullanabilir hale getirmek için büyük gayret gösterdiğini belirten Şahinöz, "Orman beni kimseye karşı ezdirmedi" dedi.

Etiketler : Eskişehir Nasuf Şahinöz pişman kaçak ağaç kesimi
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