Orhan Baba müzesi gibi ev

İstanbul Zeytinburnu'nda yaşayan 48 yaşındaki Engin Uysal, Orhan Gencebay'a ait yüzlerce eseri, müzeye çevirdiği evinin salonunda sergiliyor. Samsunlu Uysal'ın 8 yaşında sanatçının "Yarabbim" isimli kasetini dinlemesiyle başlayan bu sevgi, yıllar süren hayranlığa dönüştü. Ünlü sanatçının plak, kaset, CD, afiş, fotoğraf ve gazete kupürlerine ait bulabildiği her şeyi biriktiren Uysal, bunlara büyük bir titizlikle bakıyor.

