Organlarıyla 4 kişiye "can" oldu

Eskişehir'de trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 24 yaşındaki bir kişinin bağışladığı kalp, karaciğer ve böbrekleri, burada bir hasta ile Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki üç ayrı hastaya nakledildi. Böbrek nakli yapılan Gül Özden "25 senedir diyalize giriyorum, hiç ummadığım bir anda nakil için uygun bir böbrek çıktı. Şu an çok iyiyim" dedi.

