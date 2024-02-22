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22 Şubat 2024 Perşembe 07:05:00 - Güncelleme:22 Şubat 2024 Perşembe 07:05:00

Organları 4 hastaya umut oldu

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Bilecik'te, trafik kazasında hayatını kaybeden Kılıç'ın 4 organı, hastalara nakledilmek üzere gönderildi.

Bilecik'te, trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Kılıç'ın 4 organı, çeşitli illerdeki hastalara nakledilmek üzere gönderildi. Osmaneli-Bilecik kara yolunda 14 Şubat'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 23 yaşındaki Barış Kılıç'ın, 2 gün önce beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin onay vermesi sonucu Kılıç'ın karaciğeri Bursa, böbreği Çanakkale, akciğeri Ankara, korneaları ise Balıkesir'de organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi.

Etiketler : bilecik trafik kazası beyin ölümü organ
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