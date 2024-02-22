Organları 4 hastaya umut oldu

Organları 4 hastaya umut oldu

Bilecik'te, trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Kılıç'ın 4 organı, çeşitli illerdeki hastalara nakledilmek üzere gönderildi. Osmaneli-Bilecik kara yolunda 14 Şubat'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 23 yaşındaki Barış Kılıç'ın, 2 gün önce beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin onay vermesi sonucu Kılıç'ın karaciğeri Bursa, böbreği Çanakkale, akciğeri Ankara, korneaları ise Balıkesir'de organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi.