Organ nakli oldu... Şifa dağıtıyor

BEYAZ ÖNLÜK HAYRANLIĞI

Dr. Muhammed Beşir Van (32), henüz 13 yaşındayken Wilson hastalığı teşhisi aldı. Karaciğer beyin ve diğer organlarda bakır birikimine neden olan bu nadir kalıtsal hastalık yüzünden çocukluğu hastanelerde geçti. Etrafında sürekli gördüğü beyaz önlüklü doktorlara hayranlık duydu. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanmayı başardı. 2013 yılında, 4. sınıf öğrencisiyken aniden ağır karaciğer yetmezliğine girdi.

ŞİFA DAĞITTIKÇA MUTLU

Acil bekleme sırasına alındı, 10 gün sonra, ikinci hayatı Afyon'dan geldi. Trafik kazası geçiren bir gencin ailesi organlarını bağışlamıştı. Muhammed, o dönem aynı zamanda tıp fakültesindeki hocası da olan Karaciğer Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Ender Dulundu tarafından gerçekleştirilen başarılı bir nakil ameliyatıyla hayata geri döndü. Şimdi de Dulundu ile aynı hastanede hastalara şifa dağıtıyor.

İşyeri Hekimliği yapan Dr. Muhammed Beşir Van, "O bağış olmasaydı şu an belki de hayatta olamayacaktım. Nakil ameliyatımdan sonra tıp fakültesini bitirdim, şimdi ben de başka hayatları kurtarmaya çalışıyorum" dedi.

Dr. Muhammed Beşir Van, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde düzenlenen sempozyuma hocası ve doktoru, şimdi de meslektaşı olan Prof. Dr. Ender Dulundu ile beraber katıldı.

